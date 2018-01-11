Потужний сніговий буран в Астані відриває людей від землі: фото і відео

Сніговий буран накрив столиці Казахстану Астану. Через буран у місті оголошено надзвичайну ситуацію, закритий аеропорт.

Як повідомляє Newtimes, у зв'язку з негодою у повну готовність приведені пожежна служба, поліція, служби департаменту надзвичайних ситуації, швидка медична допомога, медичні установи, комунальні служби.

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В Астані скасували заняття в школах та навчання та студентів 1-2 курсу коледжів. Шквальний вітер, в буквальному сенсі, збиває з ніг перехожих, люди хапаються, за що можуть. Видимість на дорогах майже нульова – максимум видно 10 метрів.

Прямо как в фильмах Допис, поширений АСТАНА Astana (@eto_astana_detka) 10 Січ 2018 р. о 8:43 PST

В міжнародному аеропорту Нурсултан Назарбаєва застрягли сотні пасажирів. Влада міста просить людей не виходити на вулиці, адже сильні пориви вітру валять дерева, зривають рекламні щити, ліхтарні стовпи, дахи та інше.

Жителі Астани у соцмережах публікують моторошні відео та фото наслідків снігової бурі.

Сніговий буран в Астані

Погодка в Астане 11.01.18г#погода#астана#штормветреный#ветер#буря#буран# Допис, поширений 87022576614(Елена) (@elenatekle_nails) 10 Січ 2018 р. о 11:23 PST

Сніговий буран в Астані – відео

Довідка: Буран – заметіль у степовій місцевості (у деяких регіонах Росії, Казахстані та на півдні України).