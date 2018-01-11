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Потужний сніговий буран в Астані відриває людей від землі: фото і відео

11:30, сьогодні 8436 Читать новость на русском
В Астані оголошено надзвичайну ситуацію через потужний сніговий буран
В Астані оголошено надзвичайну ситуацію через потужний сніговий буран / Скріншот з відео

Сніговий буран накрив столиці Казахстану Астану. Через буран у місті оголошено надзвичайну ситуацію, закритий аеропорт.

Як повідомляє Newtimes, у зв'язку з негодою у повну готовність приведені пожежна служба, поліція, служби департаменту надзвичайних ситуації, швидка медична допомога, медичні установи, комунальні служби.

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В Астані скасували заняття в школах та навчання та студентів 1-2 курсу коледжів. Шквальний вітер, в буквальному сенсі, збиває з ніг перехожих, люди хапаються, за що можуть. Видимість на дорогах майже нульова – максимум видно 10 метрів.

Прямо как в фильмах

Допис, поширений АСТАНА Astana (@eto_astana_detka)

В міжнародному аеропорту Нурсултан Назарбаєва застрягли сотні пасажирів. Влада міста просить людей не виходити на вулиці, адже сильні пориви вітру валять дерева, зривають рекламні щити, ліхтарні стовпи, дахи та інше.

Жителі Астани у соцмережах публікують моторошні відео та фото наслідків снігової бурі.

Сніговий буран в Астані

Сніговий буран в Астані

А мог бы и помочь им...

Допис, поширений Астана | Новости (@astana.day)

Сніговий буран в Астані – відео

Астанчане, как вы там?

Допис, поширений ZTB.KZ 2017 (@ztb_video)

#астана #astana #astana109 #astanacity #astanaweather #expo2017 #алмату #almaty

Допис, поширений qazaqstan_temir_joly (@qazaqstan_temir_joly)

#астана #буран #2018 ))) и тут вдруг меня сдуло

Допис, поширений Erla (@erlan_er)

Довідка: Буран – заметіль у степовій місцевості (у деяких регіонах Росії, Казахстані та на півдні України).

Теги: Казахстан Погода
Джерело: 24 Канал
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