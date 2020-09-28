Бурштин на 4 мільйони: на Рівненщині викрили канал контрабанди до Азії – фото
Спецпризначенці вилучили майже тонну бурштину, який хотіли перевезти з Рівненщини в Азію. Вартість усього дорогоцінного каменю – 4 мільйони гривень.
У пресслужбі СБУ повідомили, що такий бізнес організували українці разом з чоловіком із Закавказьких країн.
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Як працювала схема
- Зловмисники скуповували незаконно видобутий бурштин на Рівненщині.
- Дорогоцінний камінь оброблювали в одному з приватних підприємств області.
- Після цього вивозили бурштин до країн Азії. Це відбувалось зазвичай через аеропорти "Бориспіль" та "Львів".
Робоче місце зловмисників / Фото СБУ
СБУ блокувала канал контрабанди
Під час обшуків співробітники СБУ знайшли 833 кілограми бурштину:
- 169 кілограмів готового виробу;
- 401 кілограм обробленого каміння;
- 263 кілограми – необробленого.
Бурштин перевозили до Азії / Фото СБУ
У пресслужбі зазначили, що загальна вартість контрабанди склала майже 4 мільйони гривень. Також у незаконних бізнесменів вилучили обладнання для обробки каміння, документи та техніку. Усі речі стануть доказами у справі. Незабаром причетним до злочину оголосять підозри. Триває досудове розслідування.
Контрабандою займались українці разом з 1 іноземцем / Фото СБУ