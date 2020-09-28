Спецпризначенці вилучили майже тонну бурштину, який хотіли перевезти з Рівненщини в Азію. Вартість усього дорогоцінного каменю – 4 мільйони гривень.

У пресслужбі СБУ повідомили, що такий бізнес організували українці разом з чоловіком із Закавказьких країн.

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Як працювала схема

Зловмисники скуповували незаконно видобутий бурштин на Рівненщині.

Дорогоцінний камінь оброблювали в одному з приватних підприємств області.

Після цього вивозили бурштин до країн Азії. Це відбувалось зазвичай через аеропорти "Бориспіль" та "Львів".



Робоче місце зловмисників / Фото СБУ

СБУ блокувала канал контрабанди

Під час обшуків співробітники СБУ знайшли 833 кілограми бурштину:

169 кілограмів готового виробу;

401 кілограм обробленого каміння;

263 кілограми – необробленого.



Бурштин перевозили до Азії / Фото СБУ

У пресслужбі зазначили, що загальна вартість контрабанди склала майже 4 мільйони гривень. Також у незаконних бізнесменів вилучили обладнання для обробки каміння, документи та техніку. Усі речі стануть доказами у справі. Незабаром причетним до злочину оголосять підозри. Триває досудове розслідування.



Контрабандою займались українці разом з 1 іноземцем / Фото СБУ