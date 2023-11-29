Чому продають акції Хітроу

Група Ferrovial володіє 25% акцій аеропорту Хітроу. Зараз тривать перемовини відносно продажу цих активів.

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Відповідно до попередніх домовленостей, акції продаватимуть у такому співвідношенні:

10% має придбати суверенний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) за 1,3 мільярди доларів;

15% – європейський Ardian за 1,7 мільярда доларів.

Варто зазначити і те, що на початку група Ferrovia володіла 56% акцій Хітроу. Але згодом цей показник знизився до 25%. Виконавчий директор Ferrovial Airports Люк Бугеджа зазначив, що у Хітроу завдяки їхнім інноваціям розширилась пропускна спроможність. Йдеться про будівництво другого терміналу.

Що відбувається з акціями Хітроу

У 2023 році аеропорт Хітроу став збитковим. Основною причиною цього називають збільшення вартості обслуговування сильного боргового навантаження, яке виникло через зростання відсоткових ставок.

Представники Ferrovial повідомили, що угода про продаж акцій Хітроу має бути схвалена регулюючими органами. Потрібно розуміти, що першочергове право на купівлю акцій мають співвласники материнської компанії. Зараз це такі організації:

Австралійський пенсійний фонд – 11,2%;

Сінгапурський суверенний фонд добробуту (GIC) – 11,2%;

Катарське інвестиційне управління – 20%.

Зауважте! Група Ferrovial також має 50% від акцій британських аеропортів Саутгемптон, Абердін та Глазго, а також 60% турецького Даламану, 49% від акцій першого терміналу нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді.