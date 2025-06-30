"Принципи Безоса": що допомогло збудувати імперію Amazon

Що допомогло Безосу досягти успіху, якими принципами керується. Як вдалося побудувати імперію Amazon, розповідає 24 Канал.

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Орієнтир на майбутнє, а не на квартальний прибуток

Безос завжди мислив не короткими періодами, а десятиліттями. У першому ж листі до акціонерів Amazon у 1997 році він написав: "Ми обираємо довгострокову цінність перед короткостроковими вигодами".

І саме цей підхід дозволив інвестувати в інфраструктуру, технології та інновації. При цьому Безос ніколи не гнався за миттєвими результатами. І саме така стратегія зробила Amazon однією з найвпливовіших компаній у світі.

Обсесивна увага до клієнта

"Клієнтоцентричність" – для Безоса є буквально життєвим принципом. Він вірив, що бізнес, який ставить клієнта в центрі, виграє завжди.

Цікавий факт. На кожній нараді в Amazon залишали вільне крісло – "для клієнта". Це мало символізувати, що його інтерес завжди присутній у дискусії.

Готовність ризикувати і приймати помилки

Amazon Kindle, Alexa, AWS – усе це з'явилось завдяки готовності до експериментів і… провалів. Безос часто повторював – "щоб вигадувати, треба бути готовим до того, що тебе спочатку не зрозуміють."

Не всі його ініціативи були успішними, але саме постійний пошук нового забезпечив прориви, які змінили ринок.

Принцип "дня першого" (Day One)

Це філософія вічного старту. Безос вірив, що бізнес має жити так, ніби він тільки починається: бути голодним до нових рішень, рухатися швидко, не заспокоюватися на досягнутому.

"Day Two – це стагнація, потім безповоротний занепад. Ми залишаємося в Дні Першому."

Жорсткий відбір і культура високих стандартів

Безос вірив у силу команд. Але не будь-яких – лише тих, де кожен учасник сильніший за тебе в чомусь.

У компанії існував навіть принцип "двох піц": якщо команду можна нагодувати двома піцами – вона достатньо мала, щоб бути ефективною.

Безос також мав улюблену мантру: "Будьте нещадно амбітні до стандартів".

Вміння мислити як інженер і як стратег

Безос поєднує раціональність фізика, адже вивчав фізику в Принстоні, і інтуїцію підприємця. Імовірно саме ця комбінація вмінь дозволила йому збудувати не просто компанію, а цілу екосистему, в якій кожен елемент (логістика, технології, медіа, хмара, електроніка) підсилює інші.

Дивитись на світ не як він є, а як він може бути

Джефф Безос не просто створював продукти, він створював звички майбутнього. Amazon Prime, голосові помічники, безпілотна доставка – усе це вийшло за межі очікуваного. І тепер це – нова норма. Фактично Безос передбачав майбутні потреби людства.