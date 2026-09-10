Какие рейсы Air Arabia начала отменять

Air Arabia начала аннулировать бронирования на рейсы в Россию, запланированные на октябрь 2026 года, пишет Profi.Travel.

По словам Татьяны Смирновой, директора ООО "Авентура" из Самары, официальной рассылки от авиакомпании о отмене пока не было. В то же время информация о отмене уже появилась в системе бронирования.

Отмену подтвердили также турагент из Екатеринбурга и специалист по бронированию авиабилетов.

В представительстве авиакомпании сообщили, что рейсы отменили сегодня, рассылка будет в ближайшее время,

– рассказал специалист.

Какие рейсы останутся

Позже Air Arabia уточнила свой график полетов. С 8 октября 2026 года рейсы по маршруту Шарджа – Москва – Шарджа должны выполняться ежедневно. А уже с 12 декабря перевозчик планирует увеличить частоту полетов по этому направлению до двух рейсов в день.

В то же время временная приостановка других рейсов между ОАЭ и Россией остается в силе до 27 марта 2027 года включительно. То есть изменения касаются не всех направлений между Россией и ОАЭ: отдельный маршрут между Шарджей и Москвой авиакомпания планирует сохранить.

Как сообщает The Moscow Times, клиенты, уже купившие билеты на октябрь, могут узнать об отмене только после обращения в авиакомпанию.

В одном из ответов пассажиру указали, что "рейсы авиакомпании из регионов России отменены", после чего предложили "полный возврат средств". В самой Air Arabia подтвердили отмену части рейсов. Пассажирам, чьи перелеты были отменены, пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

Почему Air Arabia меняет планы

Air Arabia – авиакомпания, основанная в 2003 году. Она является крупнейшим лоукостером Ближнего Востока и Северной Африки и выполняет рейсы более чем в 170 пунктов назначения по всему миру.

Отмена части российских рейсов произошла после заявления президента Украины Владимира Зеленского о закрытии воздушного пространства России.

Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится совершенно опасным,

– заявил Зеленский.

По его словам, из-за войны российское воздушное пространство будет постепенно закрываться. Украина не хочет допустить гибели мирного населения, поэтому предупреждает другие страны об опасностях, связанных с полетами над Россией.