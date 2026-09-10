Які рейси Air Arabia почала скасовувати

Air Arabia почала анулювати бронювання на рейси до Росії, заплановані на жовтень 2026 року, пише Profi.Travel.

За словами Тетяни Смирнової, директорки ТОВ "Авентура" із Самари, офіційної розсилки від авіакомпанії щодо скасування поки не було. Водночас інформація про ануляцію вже з'явилася у системі бронювання.

Скасування підтвердили також турагент з Єкатеринбурга та фахівець із бронювання авіаквитків.

У представництві авіакомпанії повідомили, що рейси скасували сьогодні, розсилка буде найближчим часом,

– розповів фахівець.

Які рейси залишаться

Пізніше Air Arabia уточнила свою програму польотів. З 8 жовтня 2026 року рейси за маршрутом Шарджа – Москва – Шарджа мають виконуватися щодня. А вже з 12 грудня перевізник планує збільшити частоту польотів за цим напрямком до двох рейсів на день.

Водночас тимчасове призупинення інших рейсів між ОАЕ та Росією залишається чинним до 27 березня 2027 року включно. Тобто зміни стосуються не всіх напрямків між Росією та ОАЕ: окремий маршрут між Шарджею та Москвою авіакомпанія планує зберегти.

Як повідомляє The Moscow Times, клієнти, які вже придбали квитки на жовтень, можуть дізнатися про скасування лише після звернення до авіакомпанії.

В одній із відповідей пасажиру зазначили, що "рейси авіакомпанії з регіонів Росії скасовано", після чого запропонували "повне повернення коштів". У самій Air Arabia підтвердили скасування частини рейсів. Пасажирам, чиї перельоти були анульовані, пообіцяли повернути гроші за придбані квитки.

Чому Air Arabia змінює плани

Air Arabia – авіакомпанія, заснована у 2003 році. Вона є найбільшим лоукостером Близького Сходу та Північної Африки й виконує рейси більш ніж до 170 пунктів призначення у світі.

Скасування частини російських рейсів відбулося після заяви президента України Володимира Зеленського про закриття неба в Росії.

Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, що використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає цілком небезпечним,

– заявив Зеленський.

За його словами, через війну російський повітряний простір поступово закриватиметься. Україна не хоче допустити загибелі мирного населення, тому попереджає інші країни про небезпеки, пов'язані з польотами над Росією.