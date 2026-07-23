Что будет с Wildberries в России после атак с использованием дронов

Наиболее заметный случай – атака на склады в Электростали Московской области площадью 250 тысяч квадратных метров, пишет The Moscow Times.

Также под атаки попали большие логистические центры в Котовске Тамбовской области (108 тысяч квадратных метров), Краснодаре (100 тысяч квадратных метров) и Невинномиске Ставропольского края (94 тысячи квадратных метров).

Представитель Wildberries сообщил, что всем четырем поврежденным объектам потребуется полная реконструкция. По оценке одного из собеседников издания на рынке недвижимости, строительство складов аналогичной площади без учета оборудования обойдется примерно в 35,5 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что даже временная потеря 8% логистических мощностей станет ощутимой проблемой для крупнейшего маркетплейса России:

Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов подчеркнул, что сокращение складской инфраструктуры повлияет на скорость доставки, эффективность распределения товаров между регионами и стабильность всей логистической сети компании. Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко обратил внимание на то, что повреждены именно стратегически важные объекты: логистический центр в Краснодаре был главным узлом снабжения для южных регионов России. По словам генерального директора Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексея Молодых, одновременная потеря складов в Краснодаре и Невинномиске фактически изолирует ключевой макрорегион именно в период наибольшей нагрузки на логистику.

По мнению Алексея Молодых, Wildberries, вероятно, придется оперативно перестраивать свою логистическую систему. Компания может увеличить нагрузку на склады в Поволжье, на Урале и в Сибири, а также активнее сотрудничать со сторонними логистическими операторами.

Почему удары по Wildberries помогут Украине

Wildberries – огромная компания, годовой оборот которой составляет более 78 миллиардов долларов. И она помогает российской армии. Об этом 24 Канал рассказал майор ВСУ, журналист, ведущий Егор Чечеринда.

По словам Чечеринды, уже поступала информация, что в логистические центры Wildberries завозят запчасти для беспилотников и другие товары военного назначения, которые используют оккупанты. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что под атаку попали такие объекты.

Если удастся и в дальнейшем так быстро выбивать логистические склады, то это станет определенным ударом по российской экономике. А обычное население еще сильнее ощутит последствия войны, которую начало их государство.