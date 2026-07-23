Що буде з Wildberries в Росії після дронових атак

Найбільш визначний випадок – атака по складах в Електросталі Московської області площею 250 тисяч квадратних метрів, пише The Moscow Times.

Також під атаки потрапили великі логістичні центри в Котовську Тамбовської області (108 тисяч квадратних метрів), Краснодарі (100 тисяч квадратних метрів) та Невинномиську Ставропольського краю (94 тисячі квадратних метрів).

Представник Wildberries повідомив, що всім чотирьом пошкодженим об'єктам знадобиться повне відновлення. За оцінкою одного зі співрозмовників видання на ринку нерухомості, будівництво складів аналогічної площі без урахування обладнання коштуватиме близько 35,5 мільярдів рублів.

Експерти зазначають, що навіть тимчасова втрата 8% логістичних потужностей стане відчутною проблемою для найбільшого маркетплейсу Росії:

Керуючий партнер Umbrella Consulting Group Кирило Агапов наголосив, що таке скорочення складської інфраструктури вплине на швидкість доставки, ефективність розподілу товарів між регіонами та стабільність усієї логістичної мережі компанії. Керівник Асоціації представників електронної торгівлі Олексій Москаленко звернув увагу, що пошкоджені саме стратегічно важливі об'єкти: логістичний центр у Краснодарі був головним вузлом постачання для південних регіонів Росії. За словами генерального директора Міжнародної асоціації розвитку маркетплейсів та підприємців Олексія Молодих, одночасне вибуття складів у Краснодарі та Невинномиську фактично ізолює ключовий макрорегіон саме у період найбільшого навантаження на логістику.

На думку Олексія Молодих, Wildberries, ймовірно, доведеться оперативно перебудовувати свою логістичну систему. Компанія може збільшити навантаження на склади у Поволжі, на Уралі та в Сибіру, а також активніше співпрацювати зі сторонніми логістичними операторами.

Чим удари по Wildberries допоможуть Україні

Wildberries – величезна компанія, річний оборот якої становить понад 78 мільярдів доларів. І вона допомагає російській армії. Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, журналіст, ведучий Єгор Чечеринда.

За словами Чечеринди, вже надходила інформація, що на логістичні центри Wildberries завозять запчастини до безпілотників та інші товари військового призначення, які використовують окупанти. Відповідно немає нічого дивного, що під атакою опинилися такі об'єкти.

Якщо вдасться і надалі так швидко вибивати логістичні склади, то це буде певний удар по російській економіці. А звичайне населення ще більше відчує наслідки війни, яку почала їхня держава.