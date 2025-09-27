Какие идеи бизнеса не принесут деньги сейчас?

Однако есть сферы, где конкуренция слишком велика. Также, вероятно, что запрос на выбранный вами продукт от потребителей значительно меньше, чем ожидается или вообще отсутствует, пишет 24 Канал.

Кофейня без идеи

В городах кафе можно увидеть на каждом шагу. Соответственно, конкуренция в этой области чрезвычайно велика. Привлечь аудиторию в свое заведение можно благодаря определенной "фишке". Однако и это срабатывает не всегда.

В малых населенных пунктах кофейня может стать плохой идеей из-за отсутствия спроса. Прежде чем рисковать стоит выяснить есть ли запрос у местных жителей на такое заведение.

Популярная франшиза

Популярная франшиза это далеко не всегда гарантированная прибыль. Если заведения этой сети растут как грибы, подумайте готовы ли вы к возможным рискам. В частности, отсутствию клиентов, потому что за углом продают аналогичный продукт.

Простой магазин косметики

В этой области сейчас достаточно большая конкуренция. Многие магазины с аналогичным ассортиментом открыты онлайн и оффлайн. К тому же закупка товара такого типа обойдется вам в кругленькую сумму. Подумайте чем так сильно отличается именно ваш магазин? Благодаря чему может выделяться среди конкурентов? Как модернизировать ваш ассортимент, чтобы привлечь клиентов?

Онлайн-курсы

Запрос на онлайн-курсы чрезвычайно велик. Однако и рынок предлагает множество вариантов обучения на разный бюджет. Чтобы на курсы "пришли", нужно выделиться. Например, набрать лояльную аудиторию в соцсетях, которая готова покупать ваш продукт.

Что нужно для успешного развития бизнеса? Чтобы бизнес развивался успешно, нужно создать УТП – уникальное торговое предложение, отмечает Школа Бизнеса. Для этого необходимо ответить на вопрос: "Почему потенциальный клиент должен купить именно ваш товар?", "Почему потенциальный клиент должен выбрать именно вас, а не кого-то из конкурентов?".

Что нужно знать о бизнесе в Украине в 2025?