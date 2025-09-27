Які ідеї бізнесу не принесуть гроші зараз?

Проте є сфери, де конкуренція занадто велика. Також, імовірно, що запит на обраний вами продукт від споживачів значно менший, ніж очікується або взагалі відсутній, пише 24 Канал.

Кав'ярня без ідеї

У містах кав'ярні можна побачити на кожному кроці. Відповідно, конкуренція у цій галузі надзвичайно велика. Привабити аудиторію до свого закладу можна завдяки певній "фішці". Проте і це спрацьовує не завжди.

В малих населених пунктах кав'ярня може стати поганою ідеєю через відсутність попиту. Перш ніж ризикувати варто з'ясувати чи є запит у місцевих на такий заклад.

Популярна франшиза

Популярна франшиза це далеко не завжди гарантований прибуток. Якщо заклади цієї мережі ростуть як гриби, подумайте чи готові ви до можливих ризиків. Зокрема, відсутності клієнтів, бо за рогом продають аналогічний продукт.

Простий магазин косметики

У цій галузі зараз достатньо велика конкуренція. Багато магазинів з аналогічним асортиментом відкриті онлайн і офлайн. До того ж закупка товару такого типу обійдеться вам у кругленьку суму. Подумайте чим так сильно відрізняється саме ваш магазин? Завдяки чому може виділятися серед конкурентів? Як модернізувати ваш асортимент, аби привабити клієнтів?

Онлайн-курси

Запит на онлайн-курси надзвичайно великий. Однак і ринок пропонує безліч варіантів навчання на різний бюджет. Щоб на курси "прийшли", потрібно виділитись. Наприклад, набрати лояльну аудиторію в соцмережах, яка готова купувати ваш продукт.

Що потрібно для успішного розвитку бізнесу? Аби бізнес розвивався успішно, потрібно створити УТП – унікальну торгову пропозицію, наголошує Школа Бізнесу. Для цього необхідно відповісти на питання: "Чому потенційний клієнт має купити саме ваш товар?", "Чому потенційний клієнт має обрати саме вас, а не когось з конкурентів?".

Що потрібно знати про бізнес в Україні у 2025?