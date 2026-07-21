Где сосредоточен британский бизнес в России

Британские компании нередко выступают промежуточным звеном в структурах собственности российского бизнеса, ведущих к конечным бенефициарам из третьих стран, как показывает исследование YouControl.

Больше всего компаний с британским участием зарегистрировано в Москве – 308 компаний. Также лидерами стали:

Санкт-Петербург – 44; Московская область – 31; Смоленская область – 10.

Кроме того, такие компании работают в Белгородской, Тульской, Ленинградской, Свердловской, Новосибирской, Кемеровской областях, Татарстане, Краснодарском крае и других регионах.

В каких сферах работают компании

Наиболее распространенные направления деятельности следующие:

разработка программного обеспечения;

аренда и управление недвижимостью;

консалтинг;

рекламный бизнес;

управление коммерческой недвижимостью;

логистика;

торговля сельскохозяйственной техникой;

строительство.

По данным YouControl, именно недвижимость, IT и консалтинг остаются ключевыми сферами присутствия британского капитала в России. Суммарный уставный капитал компаний из исследуемой выборки превышает 59 миллиардов рублей.

Какие известные компании остаются в структуре

Исследователи также обратили внимание на большие группы компаний, объединенные общими британскими владельцами. В частности:

ряд компаний в сфере недвижимости связан с REGUS GROUP LIMITED, конечным владельцем которой является международная группа IWG;

еще несколько компаний контролируются через INTERMARK PRIVATE OFFICE LIMITED, среди бенефициаров которой есть граждане Канады, Великобритании и Италии;

семь из девяти медицинских компаний имеют в числе совладельцев RENAL HEALTH ORGANISATION UK LIMITED;

четыре рекламные компании объединены британской OPTIMUM MEDIA CIS LIMITED.

Компании с британским капиталом / инфографика YouControl

В исследовании упоминаются и российские юридические лица, связанные с международными компаниями. Среди них:

Reckitt – производитель брендов Strepsils, Nurofen, Finish и Vanish; Schneider Electric – несмотря на заявленную продажу бизнеса в 2022 году, официальные реестры свидетельствуют, что процесс выхода с российского рынка до сих пор не завершен; компания LBR Agro Investments, которая контролирует более десяти российских предприятий в сфере продажи сельскохозяйственной техники.

Особое внимание аналитики обратили на гостиничный бизнес.

Так, среди совладельцев российского ООО "ШАЛАШ" числится британская компания STEELCORE ALLIANCE LLP, а также пять граждан России. По данным исследования, среди них – Татьяна Королева, которую называют вероятной родной сестрой первого заместителя директора ФСБ РФ Сергея Королева, находящегося под санкциями Украины, Великобритании, ЕС и ряда других государств.

Может ли иностранный бизнес вернуться в Россию

В прошлом году в России громко заявили о якобы возвращении более 350 западных брендов, покинувших рынок после начала полномасштабной войны против Украины, пишет Служба внешней разведки.

К концу года реальность оказалась совсем иной: вернулись лишь около двух десятков компаний, преимущественно из нижнего ценового сегмента и в основном из Азии, однако не западных брендов. В российских СМИ, в частности, сообщалось о следующем:

McDonald's зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно на "Биг Тейст", "Квотер Паундер", "Роял Чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку".

семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно на "Биг Тейст", "Квотер Паундер", "Роял Чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку". Starbucks зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года.

зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года. Американская компания Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт".

в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт". Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России.

подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России. Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.

подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Испанская компания Inditex подала заявку на регистрацию товарного знака Zara .

. Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России.

Так, российские СМИ публиковали заголовки о возвращении больших брендов, ссылаясь на анонимные источники и регистрацию торговых марок в Роспатенте. Такие сообщения являются спекуляциями, призванными создать иллюзию экономической стабильности.

К слову, при этом 56% граждан России хотели бы возвращения иностранных компаний на российский рынок. Больше всего россиянам не хватает автомобильных брендов, программного обеспечения, киноиндустрии и товаров повседневного спроса.