Де зосереджений британський бізнес в Росії

Британські компанії нерідко виступають проміжною ланкою у структурах власності бізнесу Росії, що ведуть до кінцевих бенефіціарів із третіх країн, відомо з дослідження YouControl.

Найбільше компаній із британською участю зареєстровані у Москві – 308 компаній. Також лідерами стали:

Санкт-Петербург – 44; Московська область – 31; Смоленська область – 10.

Також такі компанії працюють у Бєлгородській, Тульській, Ленінградській, Свердловській, Новосибірській, Кемеровській областях, Татарстані, Краснодарському краї та інших регіонах.

У яких сферах працюють компанії

Найпоширеніші напрями діяльності такі:

розробка програмного забезпечення;

оренда та управління нерухомістю;

консалтинг;

рекламний бізнес;

управління комерційною нерухомістю;

логістика;

торгівля сільськогосподарською технікою;

будівництво.

За даними YouControl, саме нерухомість, IT та консалтинг залишаються ключовими сферами присутності британського капіталу в Росії. Сумарний статутний капітал компаній із досліджуваної вибірки перевищує 59 мільярдів рублів.

Які відомі компанії залишаються в структурі

Дослідники також звернули увагу на великі групи компаній, які об'єднані спільними британськими власниками. Зокрема:

низка компаній у сфері нерухомості пов'язана з REGUS GROUP LIMITED, кінцевим власником якої є міжнародна група IWG;

ще кілька компаній контролюються через INTERMARK PRIVATE OFFICE LIMITED, серед бенефіціарів якої є громадяни Канади, Великої Британії та Італії;

сім із дев'яти медичних компаній мають серед співвласників RENAL HEALTH ORGANISATION UK LIMITED;

чотири рекламні компанії об'єднані британською OPTIMUM MEDIA CIS LIMITED.

Компанії з британським капіталом / інфографіка YouControl

У дослідженні згадуються й російські юридичні особи, пов'язані з міжнародними компаніями. Серед них:

Reckitt – виробник брендів Strepsils, Nurofen, Finish і Vanish; Schneider Electric – попри заявлений продаж бізнесу у 2022 році, офіційні реєстри свідчать, що процес виходу з російського ринку досі не завершений; Компанія LBR Agro Investments, яка контролює понад десять російських підприємств у сфері продажу сільськогосподарської техніки.

Окрему увагу аналітики звернули на готельний бізнес.

Так, серед співвласників російського ТОВ "ШАЛАШ" є британська компанія STEELCORE ALLIANCE LLP, а також п'ятеро громадян Росії. За даними дослідження, серед них – Тетяна Корольова, яку називають ймовірною рідною сестрою першого заступника директора ФСБ РФ Сергія Корольова, що перебуває під санкціями України, Великої Британії, ЄС та низки інших держав.

Чи може іноземний бізнес повернутися в Росію

Торік у Росії гучно заявили про нібито повернення понад 350 західних брендів, які залишили ринок після початку повномасштабної війни проти України,, пише Служба зовнішньої розвідки.

До кінця року реальність виявилася зовсім іншою: повернулося лише близько двох десятків компаній, переважно з нижчого цінового сегменту й здебільшого з Азії, проте аж ніяк не західних брендів. У росЗМІ, зокрема, повідомляли про таке:

McDonald's зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку".

зареєстрував сім товарних знаків своїх страв та послуг російською та англійською мовами. А саме, на "Біг тейсті", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac та "МакДоставку". Starbucks зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року.

зареєстрував товарний знак у Росії – до 2034 року. Американська компанія Coca-Cola зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт".

зареєструвала в Росії товарні знаки "Кока-Кола" та "Спрайт". Компанія Chanel подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії.

подала до Роспатенту заявку на реєстрацію товарного знаку "Chanel Comete" в Росії. Mercedes-Benz подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку.

подав заявку до Роспатенту на реєстрацію товарного знаку. Іспанська компанія Inditex подала заявку на реєстрацію товарного знаку Zara .

. Бренд Louis Vuitton зареєстрував товарний знак у Росії.

Так, росЗМІ продукували заголовки про повернення великих брендів, посилаючись на анонімні джерела та реєстрацію торгових марок у Роспатенті. Такі повідомлення є спекуляціями, покликаними створити ілюзію економічної стабільності.

До слова, разом з цим 56% громадян Росії хотіли б повернення іноземних компаній на російський ринок. Найбільше росіянам бракує автомобільних брендів, програмного забезпечення, кіноіндустрії та товарів повсякденного вжитку.