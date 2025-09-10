Сколько стоят модели iPhone 17?

В продажу новые айфоны поступят в розничных магазинах только 19 сентября, сообщает 24 Канал.

Впрочем, компания уже установила официальные цены в США на линейку смартфонов iPhone 17. Новинки будут стоить немало:

iPhone 17 – от 799 долларов;

iPhone Air – от 999 долларов;

iPhone 17 Pro – от 1099 долларов;

iPhone 17 Pro Max – от 1199 долларов.

Украинские магазины надеются получить новые смартфоны Apple в течение месяца с момента старта продаж в США. То есть ценители айфонов в Украине смогут увидеть iPhone 17 собственными глазами примерно в октябре. Хотя, вероятно, контрабанда новинок появится гораздо раньше.

Сколько будут стоить новинки в Украине?

Часть украинских интернет-магазинов открыла предзаказ на гаджеты из линейки iPhone 17, не указывая цены. Однако другие сразу отметили стоимость новинок. За самую дешевую модель просят более 40 тысяч гривен:

за iPhone 17 – от 49 999 до 58 999 гривен;

за iPhone 17 Pro – от 63 999 до 87 999 гривен;

за iPhone 17 Air – от 42 839 до 70 999 гривен;

за iPhone 17 Pro Max – от 70 999 до 119 999 гривен.

На украинском сайте OLX тоже начали появляться объявления о продаже новинок от Apple. Цены достигают от 100 000 до 150 000 гривен за модель iPhone 17 Pro Max.

Почему iPhone 17 стоит дороже в Украине? Разница в цене в США и Украине возникает из-за дополнительных расходов: к официальной стоимости добавляют 20% НДС, пошлины, расходы на доставку и обязательную сертификацию. Кроме этого, стоимость может колебаться из-за изменения курса гривны к доллару и других факторов, влияющих на логистику и поставки. Поэтому украинские цены обычно заметно выше американских.

Новинки от Apple: что известно?