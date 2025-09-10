Скільки коштують моделі iPhone 17?

У продаж нові айфони надійдуть у роздрібних магазинах лише 19 вересня, повідомляє 24 Канал.

Втім, компанія вже встановила офіційні ціни у США на лінійку смартфонів iPhone 17. Новинки коштуватимуть чимало:

iPhone 17 – від 799 доларів;

iPhone Air – від 999 доларів;

iPhone 17 Pro – від 1099 доларів;

iPhone 17 Pro Max – від 1199 доларів.

Українські магазини сподіваються отримати нові смартфони Apple протягом місяця з моменту старту продажів у США. Тобто поціновувачі айфонів в Україні зможуть побачити iPhone 17 на власні очі приблизно у жовтні. Хоча, ймовірно, контрабанда новинок з'явиться набагато раніше.

Скільки коштуватимуть новинки в Україні?

Частина українських інтернет-магазинів відкрила передзамовлення на гаджети з лінійки iPhone 17, не вказуючи ціни. Однак інші одразу зазначили вартість новинок. За найдешевшу модель просять понад 40 тисяч гривень:

за iPhone 17 – від 49 999 до 58 999 гривень;

за iPhone 17 Pro – від 63 999 до 87 999 гривень;

за iPhone 17 Air – від 42 839 до 70 999 гривень;

за iPhone 17 Pro Max – від 70 999 до 119 999 гривень.

На українському сайті OLX теж почали з'являтися оголошення про продаж новинок від Apple. Ціни сягають від 100 000 до 150 000 гривень за модель iPhone 17 Pro Max.

Чому iPhone 17 коштує дорожче в Україні? Різниця у ціні в США та Україні виникає через додаткові витрати: до офіційної вартості додають 20% ПДВ, мита, витрати на доставку та обов’язкову сертифікацію. Крім цього, вартість може коливатися через зміни курсу гривні до долара й інші фактори, що впливають на логістику та постачання. Тому українські ціни зазвичай помітно вищі за американські.

Новинки від Apple: що відомо?