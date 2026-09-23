Что изменится для покупателей Comfy

23 сентября Comfy запустил маркетплейс – онлайн-платформу, на которой покупатели смогут заказывать не только товары самой компании, но и продукцию партнеров, пишет Forbes Украина.

Маркетплейс будет доступен на сайте Comfy и в мобильном приложении. На странице каждого товара покупатель сможет увидеть информацию о продавце, ознакомиться с отзывами и выбрать способ доставки.

При этом Comfy не планирует хранить товары партнеров на собственных складах. Заказы будут доставляться по модели дропшиппинга:

покупатель оформляет заказ на платформе Comfy;

товар отправляет непосредственно партнер-продавец;

продукция не проходит через склады Comfy.

Почему Comfy меняет бизнес-модель

Решение развивать маркетплейс управленческая команда Comfy приняла в конце 2025 года после стратегического анализа рынка: в компании отмечают, что более 70% клиентов определяются с выбором товара еще до того, как приходят в физический магазин.

Поэтому развитие онлайн-платформы становится для ритейлера одним из ключевых направлений на ближайшие годы.

Запуск маркетплейса – наш стратегический шаг в ответ на глобальные изменения в ритейле. Сегодня конкуренция только по цене теряет смысл, поэтому мы строим экосистему, которая сочетает ассортимент, проверенный уровень сервиса и высокое доверие к бренду,

– говорит основатель и ключевой бенефициар Comfy Станислав Ронис.

Таким образом, запуск собственной платформы фактически выводит Comfy за пределы классической модели ритейлера, продающего преимущественно собственный ассортимент. Теперь компания хочет объединить на одной площадке свои товары и предложения партнеров, а в перспективе – расширить количество категорий до значительно более широкого перечня.

Маркетплейс планируется масштабировать в течение 2026–2027 годов. Параллельно Comfy будет развивать инструменты для продавцов и онлайн-сервисы для покупателей.

В целом компания поставила перед собой довольно масштабную цель: к концу 2027 года Comfy планирует увеличить ассортимент маркетплейса до 500 тысяч товаров от 300 продавцов. Для этого ритейлер также собирается развивать собственную IT-инфраструктуру и инструменты для партнеров.

Кстати, стало известно, как магазины COMFY будут работать в условиях "желтой" тревоги.

Для сети важным фактором является месторасположение ее магазинов. Около 95% торговых точек работают в торговых центрах, поэтому компания учитывает решения администрации конкретного ТРЦ.

Если торговый центр решает приостановить работу или эвакуировать людей во время тревоги, магазин COMFY будет действовать аналогично.



