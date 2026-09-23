Що зміниться для покупців Comfy

23 вересня Comfy запустив маркетплейс – онлайн-платформу, на якій покупці зможуть замовляти не лише товари самої компанії, а й продукцію партнерів, пише Forbes Україна.

Маркетплейс буде доступний на сайті Comfy та в мобільному застосунку. На сторінці кожного товару покупець зможе побачити інформацію про продавця, ознайомитися з відгуками та обрати спосіб доставки.

Разом з цим Comfy не планує зберігати товари партнерів на власних складах. Замовлення доставлятимуть за моделлю дропшипінгу:

покупець оформлює замовлення на платформі Comfy;

товар відправляє безпосередньо партнер-продавець;

продукція не проходить через склади Comfy.

Чому Comfy змінює модель бізнесу

Рішення розвивати маркетплейс управлінська команда Comfy ухвалила наприкінці 2025 року після стратегічного аналізу ринку: у компанії зазначають, що понад 70% клієнтів визначаються з вибором товару ще до того, як приходять у фізичний магазин.

Тому розвиток онлайн-платформи стає для ритейлера одним із ключових напрямів на найближчі роки.

Запуск маркетплейсу – наш стратегічний крок у відповідь на глобальні зміни в ритейлі. Сьогодні конкуренція лише ціною втрачає сенс, тому ми будуємо екосистему, яка поєднує асортимент, перевірений рівень сервісу та високу довіру до бренду,

– каже засновник і ключовий бенефіціар Comfy Станіслав Роніс.

Таким чином запуск власної платформи фактично виводить Comfy за межі класичної моделі ритейлера, який продає переважно власний асортимент. Тепер компанія хоче об'єднати на одному майданчику свої товари та пропозиції партнерів, а в перспективі – розширити кількість категорій до значно ширшого переліку.

Маркетплейс планують масштабувати протягом 2026 – 2027 років. Паралельно Comfy розвиватиме інструменти для продавців та онлайн-сервіси для покупців.

Загалом компанія поставила перед собою досить масштабну ціль: до кінця 2027 року Comfy планує збільшити асортимент маркетплейсу до 500 тисяч товарів від 300 продавців. Для цього ритейлер також збирається розвивати власну IT-інфраструктуру та інструменти для партнерів.

До слова, стало відомо, як магазини COMFY працюватимуть в “жовту” тривогу.

Для мережі важливим фактором є те, де розташовані її магазини. Близько 95% торгових точок працюють у торгових центрах, тому компанія враховує рішення адміністрації конкретного ТРЦ.

Якщо торговий центр вирішує припинити роботу або евакуювати людей під час тривоги, магазин COMFY діятиме так само.



