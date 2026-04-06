Какие убытки Демуринского ГОКа?

Демуринский горно-обогатительный комбинат, который добывает титаново-циркониевые руды, за год увеличил чистый убыток в 2,5 раза, сообщает Фонд государственного имущества.

Чистый доход Демуринского ГОКа от реализации продукции в 2025 году составляет 154,07 миллионов гривен (-15% за год);

Чистый убыток составляет 278,67 миллионов гривен.

Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на конец 2025 года составила 142,5 миллионов гривен.

Известно, что владельцем компании был российских миллиардер Михаил Шелков, который владел ГОК через российскую Корпорацию ВСМПО-Ависма. За несколько дней до начала полномасштабной войны структуры Шелкова устроили фиктивную продажу ГОК, однако российский олигарх сохранил фактический контроль над активом.

Сейчас Демуринский ГОК готовится к приватизации.

Интересно! С 2006 года компания разрабатывает Волчанское комплексное россыпное титано-цирконовое месторождение в Днепропетровской области (Северный и Центральный залежи).

Какие еще объекты выставят на приватизацию в 2026 году?

В перечне – Одесский припортовый завод (ОПЗ), Ocean Plaza и Николаевский глиноземный завод, пишет Forbes.

Все активы непростые, но знаковые. По ОПЗ самая большая причина страха инвесторов – это военные риски. Даже долги Фирташу (около 193 миллиона долларов) пугают меньше, чем расположение в Одесской области,

– говорит глава ФГИУ Дмитрий Наталуха.

Он считает, что активы вроде ОПЗ или Николаевского глиноземного сами по себе имеют условную ценность. Они задумывались как часть производственной цепочки Советского Союза.

По мнению чиновника, для них нужно искать внешнего инвестора, "кто своим флагом, гражданством может гарантировать безопасность актива". В качестве примера Наталуха приводит США и Индию.

