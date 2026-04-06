Які збитки Демурінського ГЗК?

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який видобуває титаново-цирконієві руди, за рік збільшив чистий збиток у 2,5 рази, повідомляє Фонд державного майна.

Дивіться також Зв'язки з підсанкційним Фірташем: один з найбільших хімзаводів України вкотре не продали

Чистий дохід Демурінського ГЗК від реалізації продукції у 2025 році становить 154,07 мільйонів гривень (-15% за рік);

Чистий збиток складає 278,67 мільйонів гривень.

Кредиторська заборгованість підприємства станом на кінець 2025 року становила 142,5 мільйонів гривень.

Відомо, що власником компанії був російських мільярдер Михайло Шелков, який володів ГЗК через російську Корпорацію ВСМПО-Авісма. За декілька днів до початку повномасштабної війни структури Шелкова влаштували фіктивний продаж ГЗК, проте російський олігарх зберіг фактичний контроль над активом.

Наразі Демурінський ГЗК готується до приватизації.

Цікаво! З 2006 року компанія розробляє Вовчанське комплексне розсипне титано-цирконове родовище у Дніпропетровській області (Північний та Центральний поклади).

Які ще об’єкти виставлять на приватизацію у 2026 році?

У переліку – Одеський припортовий завод (ОПЗ), Ocean Plaza та Миколаївський глиноземний завод, пише Forbes.

Всі активи непрості, але знакові. По ОПЗ найбільша причина страху інвесторів – це воєнні ризики. Навіть борги Фірташу (близько 193 мільйони доларів) лякають менше, ніж розташування в Одеській області,

– говорить голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Він вважає, що активи на кшталт ОПЗ чи Миколаївського глиноземного самі собою мають умовну цінність. Вони замислювалися як частина виробничого ланцюжка Радянського Союзу.

На думку посадовця, для них потрібно шукати зовнішнього інвестора, "хто своїм прапором, громадянством може гарантувати безпеку активу". Як приклад Наталуха наводить США та Індію.

Що відомо про активи, які збираються продавати: