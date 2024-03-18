Доход TikTok в 2023 году

Поэтому валовой доход компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, оценивается в 120 миллиардов долларов. Это на 40% больше чем показатели 2022 года.

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Больше всего денег компания получает в Китае. По словам источников FT, в прошлом году показатель чистой прибыли ByteDance составил 28 миллиардов долларов.

Напомним! Акции компании ByteDance не торгуются на бирже, поэтому финансовые показатели остаются в секрете. Сейчас организация никаких комментариев не дает.

Как компании ограничили импорт в Россию

Такие компании как Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta приняли решение о прекращении работы на российском рынке после начала полномасштабного вторжения.

К слову на такое решение повлияли санкции стран Запада. Несмотря на то, что прямой товарооборот, после 2022 года не происходил, существовал альтернативный путь ввоза бытовой техники в Россию. Основная масса продукции завозилась через параллельный импорт.

Поэтому теперь эти производители осуществляют блокирование поставок, которые ранее осуществлялись через параллельный импорт.