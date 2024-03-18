Дохід TikTok у 2023 році

Тож валовий дохід компанії ByteDance, якій належить TikTok, оцінюється у 120 мільярдів доларів. Це на 40% більше ніж показники 2022 року.

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Найбільше грошей компанія отримує у Китаї. За словами джерел FT, торік показник чистого прибутку ByteDance склав 28 мільярдів доларів.

Нагадаємо! Акції компанії ByteDance не торгуються на біржі, тож фінансові показники залишаються у секреті. Нині організація жодних коментарів не дає.

Як компанії обмежили імпорт в Росію

Такі компанії як Electrolux, Tefal, Braun і Rowenta прийняли рішення про припинення роботи на російському ринку після початку повномасштабного вторгнення.

До слова на таке рішення вплинули санкції країн Заходу. Попри те, що прямий товарообіг, після 2022 року не відбувався, існував альтернативний шлях ввезення побутової техніки в Росію. Основна маса продукції завозилась через паралельний імпорт.

Тож тепер ці виробники здійснюють блокування поставок, які раніше здійснювалися через паралельний імпорт.