Как расширят доставку дронами?

Услугу доставки дронами хотят ввести в 100 магазинах Walmart в разных штатах, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

Walmart и Wing, компания по разработке дронов, сейчас осуществляют доставку из 18 магазинов Walmart в районе Далласа. К следующему лету они планируют расширить сеть до 100 магазинов Walmart в следующих штатах:

Атланта, (Джорджия);

Шарлотт (Северная Каролина);

Хьюстон (Техас);

Орландо и Тампе (Флорида).

После запуска службы доставки Prime Air в Колледж-Стейшн, штат Техас, в конце 2022 года, Amazon в прошлом году получила разрешение FAA на эксплуатацию автономных дронов , которые летают вне поля зрения пилота. С тех пор компания электронной коммерции расширила свою программу доставки дронами в пригород Финикса и планирует предлагать эту услугу в Далласе, Сан-Антонио, штат Техас, и Канзас-Сити.

Как работает доставка дронами?

Хотя дроны для доставки все еще считаются новинкой, грузы, которые они перевозят, могут быть достаточно обыденными. Walmart заявил, что среди более 150 000 доставок дронами, которые осуществили с 2021 года, самыми популярными товарами являются мороженое, яйца и арахисовая паста Reese's.

В отличие от традиционной доставки, где один водитель может иметь грузовик, полный посылок, дроны обычно доставляют один небольшой заказ за раз. Дроны Wing могут перевозить посылки весом до 2,5 фунтов (1,13 килограмма).

Дроны доставки настолько быстрые, что могут доставить пинту мороженого к клиенту, прежде чем она растает,

– пишут в издании.

У Zipline есть дрон, который может доставлять товары до 4 фунтов (примерно 1,8 килограмма) и пролетать 120 миль (примерно 190 километров) туда и обратно. Некоторые дроны, такие как Amazon, могут перевозить более тяжелые посылки.

После размещения заказа его упаковывают для полета и крепят к дрону на месте запуска. Дрон автоматически находит маршрут, который обходит препятствия. Пилот наблюдает, как летательный аппарат летит к пунктам назначения и опускает свой груз на землю с помощью выдвижных шнуров.