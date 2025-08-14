Як розширять доставку дронами?

Послугу доставки дронами хочуть запровадити у 100 магазинах Walmart в різних штатах, повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

Walmart та Wing, компанія з розробки дронів, наразі здійснюють доставку з 18 магазинів Walmart в районі Далласа. До наступного літа вони планують розширити мережу до 100 магазинів Walmart в наступних штатах:

Атланта, (Джорджія);

Шарлотт (Північна Кароліна);

Х'юстон (Техас);

Орландо та Тампі (Флорида).

Після запуску служби доставки Prime Air у Коледж-Стейшн, штат Техас, наприкінці 2022 року, Amazon минулого року отримала дозвіл FAA на експлуатацію автономних дронів , які літають поза межами поля зору пілота. Відтоді компанія електронної комерції розширила свою програму доставки дронами на передмістя Фінікса та планує пропонувати цю послугу в Далласі, Сан-Антоніо, штат Техас, та Канзас-Сіті.

Як працює доставка дронами?

Хоча дрони для доставки все ще вважаються новинкою, вантажі, які вони перевозять, можуть бути досить буденними. Walmart заявив, що серед понад 150 000 доставок дронами, які здійснили з 2021 року, найпопулярнішими товарами є морозиво, яйця та арахісова паста Reese's.

На відміну від традиційної доставки, де один водій може мати вантажівку, повну посилок, дрони зазвичай доставляють одне невелике замовлення за раз. Дрони Wing можуть перевозити посилки вагою до 2,5 фунтів (1,13 кілограма).

Дрони доставки настільки швидкі, що можуть доставити пінту морозива до клієнта, перш ніж вона розтане,

– пишуть у виданні.

У Zipline є дрон, який може доставляти товари до 4 фунтів (приблизно 1,8 кілограма) і пролітати 120 миль (приблизно 190 кілометрів) туди й назад. Деякі дрони, такі як Amazon, можуть перевозити важчі посилки.

Після розміщення замовлення його упаковують для польоту та кріплять до дрона на місці запуску. Дрон автоматично знаходить маршрут, який обходить перешкоди. Пілот спостерігає, як літальний апарат летить до пунктів призначення та опускає свій вантаж на землю за допомогою висувних шнурів.