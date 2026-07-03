Почему "ДТЭК" Ахметова возглавил рейтинг Forbes

Список ТОП-20 частных инвесторов в 2024–2025 годах составил Forbes Ukraine, пишет "РБК-Украина".

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По данным рейтинга, объем капитальных инвестиций ДТЭК достиг 57,5 миллиардов гривен, что на 80% больше, чем совокупные вложения компании в 2022–2023 годах.

Основа инвестиций – восстановление украинской энергетики:

компания продолжает реализацию второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции, а также инвестирует в создание современных систем промышленного накопления электроэнергии.

Кроме того, значительная часть средств направляется на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских атак.

Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК вложил в развитие и восстановление украинской энергетики 2,4 миллиарда евро.

Кто из украинцев попал в список Forbes

Издание обновило список самых богатых людей мира, добавив информацию по состоянию на март 2026 года, сообщили в Forbes Ukraine.

Самым богатым украинцем остается владелец групп ДТЭК и "Метинвест" Ринат Ахметов : его состояние оценивается в 7,8 миллиарда долларов. В прошлом году оно составляло 7,9 миллиарда долларов.

: его состояние оценивается в 7,8 миллиарда долларов. В прошлом году оно составляло 7,9 миллиарда долларов. Далее следует владелец инвестиционно-промышленной группы "Интерпайп" Виктор Пинчук , состояние которого составляет 2,8 миллиарда долларов, тогда как в прошлом году его капитал оценивался в 3,2 миллиарда.

, состояние которого составляет 2,8 миллиарда долларов, тогда как в прошлом году его капитал оценивался в 3,2 миллиарда. Соучредитель финтех-компании Revolut Влад Яценко , напротив, увеличил состояние: в 2026 году оно достигло 2,2 миллиарда долларов. В прошлом году эта сумма составляла 1,2 миллиарда долларов.

, напротив, увеличил состояние: в 2026 году оно достигло 2,2 миллиарда долларов. В прошлом году эта сумма составляла 1,2 миллиарда долларов. У Петра Порошенко 1,5 миллиарда долларов, что меньше по сравнению с 1,8 миллиарда в прошлом году.

1,5 миллиарда долларов, что меньше по сравнению с 1,8 миллиарда в прошлом году. Состояние основателя агрохолдинга Kernel Андрея Веревского также сократилось с 1,4 миллиарда долларов до 1,2 миллиарда.

также сократилось с 1,4 миллиарда долларов до 1,2 миллиарда. Состояние двух украинских бизнесменов – Вадима Новинского и Константина Жеваго – за год практически не изменилось и составляет около 1,2 миллиарда долларов у каждого.

К слову, в этом году Ринат Ахметов приобрел 21-комнатный пентхаус в Монако за рекордные 550 миллионов долларов, что делает эту сделку одной из самых дорогих в истории недвижимости.

Пентхаус расположен в престижном жилом комплексе Mareterra, занимает пять этажей, имеет площадь 2 500 квадратных метров и включает частный бассейн и джакузи.