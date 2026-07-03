Чому ДТЕК Ахметова очолив рейтинг Forbes

Список з ТОП – 20 приватних інвесторів у 2024 – 2025 роках склав Forbes Ukraine, пише "РБК-Україна".

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За даними рейтингу, обсяг капітальних інвестицій ДТЕК сягнув 57,5 мільярдів гривень, що на 80% більше, ніж сукупні вкладення компанії у 2022 – 2023 роках.

Основа інвестицій – відновлення української енергетики:

Компанія продовжує реалізацію другої черги Тилігульської вітроелектростанції, а також інвестує у створення сучасних систем промислового накопичення електроенергії.

Також значна частина коштів спрямовується на відновлення енергетичної інфраструктури, яка зазнала руйнувань унаслідок російських атак.

Також зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення ДТЕК вклав у розвиток та відновлення української енергетики 2,4 мільярди євро.

Хто з українців потрапив у список Forbes

Видання оновило список найбагатших людей світу, додавши інформацію станом на березень 2026 року, повідомили у Forbes Ukraine.

Найбагатшим українцем залишається власник груп ДТЕК і "Метінвест" Рінат Ахметов : його статки оцінюються у 7,8 мільярда доларів. Торік вони становили 7,9 мільярда доларів.

: його статки оцінюються у 7,8 мільярда доларів. Торік вони становили 7,9 мільярда доларів. Далі – власник інвестиційно-промислової групи "Інтерпайп" Віктор Пінчук , який має 2,8 мільярда доларів, тоді як торік його капітал оцінювався у 3,2 мільярда.

, який має 2,8 мільярда доларів, тоді як торік його капітал оцінювався у 3,2 мільярда. Співзасновник фінтех-компанії Revolut Влад Яценко натомість збільшив статки, вони сягнули 2,2 мільярда доларів у 2026-му. Торік це був 1,2 мільярда доларів.

натомість збільшив статки, вони сягнули 2,2 мільярда доларів у 2026-му. Торік це був 1,2 мільярда доларів. Петро Порошенко має 1,5 мільярда доларів, що менше порівняно з 1,8 мільярда торік.

має 1,5 мільярда доларів, що менше порівняно з 1,8 мільярда торік. Статки засновник агрохолдингу Kernel Андрія Веревського також скоротилися з 1,4 мільярда доларів до 1,2 мільярда.

також скоротилися з 1,4 мільярда доларів до 1,2 мільярда. Статки двох українських бізнесменів – Вадима Новинського та Костянтина Жеваго – за рік майже не змінилися і становлять близько 1,2 мільярда доларів у кожного.

До слова, цьогоріч Рінат Ахметов придбав 21-кімнатний пентхаус у Монако за рекордні 550 мільйонів доларів, що робить його однією з найдорожчих угод в історії нерухомості.

Пентхаус розташований у престижному житловому комплексі Mareterra, займає п'ять поверхів, має площу 2 500 квадратних метрів та включає приватний басейн і джакузі.