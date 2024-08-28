Успешный аукцион

Как сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль, Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения перейдет в руки частных инвесторов. Это второй объект в Харькове, который удалось продать с начала полномасштабного вторжения.

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Порадовал и рост цены лота – 5 участников аукциона подняли ее во много раз.

Цена выросла почти в 10 раз: со стартовых 1,5 миллиона гривен до победных 15,05 миллиона гривен,

– сообщил Коваль.

Кроме цены лота победитель заплатит 3,01 миллиона гривен НДС. Также он погасит кредитный долг и обязался не увольнять работников в течение 6 месяцев.

Что известно об объекте

Актив расположен в Салтовском районе, возле станции метро "Защитников Украины". В комплекс входит четырехэтажное административное здание с подвалом, гараж спецмашин, два транспортных средства, склад металла и прочее.

Ранее в Харькове удалось продать "дом с термометром" в центре города. За него соревновалось 34 участника, а победитель вместе с НДС заплатит 72 миллиона гривен.