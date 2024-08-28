Успішний аукціон

Як повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль, Український державний інститут із проєктування заводів важкого машинобудування перейде в руки приватних інвесторів. Це другий об'єкт у Харкові, який вдалося продати з початку повномасштабного вторгнення.

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Потішило і зростання ціни лота – 5 учасників аукціону підняли її в багато разів.

Ціна зросла майже в 10 разів: зі стартових 1,5 мільйона гривень до переможних 15,05 мільйонів гривень,

– повідомив Коваль.

Окрім ціни лота переможець заплатить 3,01 мільйона гривень ПДВ. Також він погасить кредитний борг і зобов'язався не звільняти працівників впродовж 6 місяців.

Що відомо про об'єкт

Активі розташований у Салтівському районі, біля станції метро "Захисників України". У комплекс входить чотириповерхова адміністративна будівля з підвалом, гараж спецмашин, два траспортні засоби, склад металу та інше.

Раніше у Харкові вдалося продати "будинок з термометром" у центрі міста. За нього змагалося 34 учасники, а переможець разом із ПДВ заплатить 72 мільйони гривень.