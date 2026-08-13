Как в Индии обучают искусственный интеллект

Движения людей записываются с помощью камер, закрепленных на голове работника. Цель – заменить людей ИИ, пишет Bloomberg.

Оборудование фиксирует практически каждое движение рук: например, работники могут демонстрировать, как резать стальные трубы или сортировать отходы для переработки. Такие записи затем используют для обучения машин, которые должны взаимодействовать с реальной физической средой.

Индия в этом плане стала особенно привлекательным рынком:

в стране миллионы людей работают на производстве, в логистике, переработке и других сферах, где ежедневно выполняют физические операции руками.

Поэтому вместо того, чтобы создавать искусственные сценарии, компании могут просто записывать реальную работу людей.

За такие видеозаписи работникам могут платить около 12 долларов в день, а в отдельных случаях – еще меньше. Для некоторых людей этот способ заработка стал неожиданным источником дохода.

Люди фактически обучают роботов своей работе

Вместе с развитием этого рынка возникает и парадоксальная ситуация. Работники записывают свои движения, чтобы помочь создать машины, которые в будущем смогут выполнять часть аналогичной работы.

То есть люди фактически создают "руководство" для потенциальной автоматизации собственных профессий. Известно, что спрос на такие видеоданные только усиливается, поскольку компании стремятся как можно быстрее превратить гуманоидных роботов из технологических демонстраторов в полноценных работников.

По отдельным оценкам, к 2031 году объем этого рынка может достичь почти 50 миллиардов долларов.

Кого не сможет заменить ИИ

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс высказал мнение о трех направлениях, где еще долгое время людей не заменит ИИ. Речь идет о следующих профессиях:

Программисты и разработчики, без которых невозможно создание сложных систем и исправление ошибок; Биологи, которые выдвигают гипотезы, проводят исследования и делают открытия; Энергетики и инженеры отрасли, без опыта и быстрых решений которых не обойтись, в частности в критических ситуациях.

Для них искусственный интеллект останется инструментом.