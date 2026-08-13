Як в Індії навчають штучний інтелект

Людські рухи записують за допомогою камер, закріплених на голові працівника. Мета – замінити людей на ШІ, пише Bloomberg.

Обладнання фіксує практично кожну дію рук: наприклад, працівники можуть демонструвати, як різати сталеві труби або сортувати відходи для переробки. Такі записи потім використовують для навчання машин, які мають взаємодіяти з реальним фізичним середовищем.

Індія в цьому плані стала особливо привабливим ринком:

У країні мільйони людей працюють на виробництві, у логістиці, переробці та інших сферах, де щодня виконують фізичні операції руками.

Тому замість того, щоб створювати штучні сценарії, компанії можуть просто записувати реальну роботу людей.

За такі відеозаписи працівникам можуть платити близько 12 доларів на день, а в окремих випадках – ще менше. Для деяких людей цей спосіб заробітку став несподіваним джерелом доходу.

Люди фактично навчають роботів власній роботі

Разом із розвитком цього ринку виникає і парадоксальна ситуація. Працівники записують свої рухи, щоб допомогти створити машини, які в майбутньому зможуть виконувати частину аналогічної роботи.

Тобто люди фактично створюють "посібник" для потенційної автоматизації власних професій. Відомо, що попит на такі відеодані лише посилюється, оскільки компанії намагаються якомога швидше перетворити гуманоїдних роботів із технологічних демонстраторів на повноцінних працівників.

За окремими оцінками, до 2031 року обсяг цього ринку може сягнути майже 50 мільярдів доларів.

Кого не зможе замінити ШІ

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс висловив думку про три напрями, де ще тривалий час людей не замінить ШІ. Йдеться про наступні професії:

Програмісти та розробники, без яких неможливе створення складних систем і виправлення помилок; Біологи, які генерують гіпотези, виконують дослідження та роблять відкриття; Енергетики та інженери галузі, без досвіду й швидких рішень яких не впоратися, зокрема в критичних ситуаціях.

Для них штучний інтелект залишатиметься інструментом.