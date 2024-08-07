Какая будет индексация зарплаты до конца 2024 года

Как объясняет бухгалтер Любовь Тимченко, согласно постановлению, индексацию заработной платы работников должны осуществлять все предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности, включая физических лиц-предпринимателей, которые используют труд наемных работников.

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Индексация денежных доходов населения происходит, когда индекс потребительских цен превысил порог индексации 103%,

– объясняет Тимченко.

Индексации подлежат денежные доходы населения, не превышающие прожиточный минимум, установленный правительством. Таким образом, при индексации зарплаты корректируется только та ее часть корректируется только та ее часть, что равна прожиточному минимуму для трудоспособных лиц.

Заметьте! В 2024 году этот показатель достигает 3 028 гривен.

Если работодатель не проводит своевременную индексацию заработной платы сотрудников, он может быть привлечен к ответственности.

Такие штрафы накладываются, как правило, на директора, главного бухгалтера или ФЛП,

– отмечает эксперт.

Речь идет о штрафе в размере 10 минимальных заработных плат за каждого работника, а также административный штраф, который варьируется от 510 до 1 700 гривен. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 1 700 – 5 100 гривен. Это касается:

несовершеннолетних,

беременных женщин,

родителей-одиночек,

родителей, которые воспитывают ребенка до 14 лет,

родителей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.