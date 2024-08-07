Яка буде індексація зарплати до кінця 2024 року

Як пояснює бухгалтерка Любов Тимченко, згідно з постановою, індексацію заробітної плати працівників повинні здійснювати всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, включаючи фізичних осіб-підприємців, які використовують працю найманих працівників.

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Індексація грошових доходів населення відбувається, коли індекс споживчих цін перевищив поріг індексації 103%,

– пояснює Тимченко.

Індексації підлягають грошові доходи населення, що не перевищують прожитковий мінімум, встановлений урядом. Таким чином, при індексації зарплати коригується лише та її частина, що дорівнює прожитковому мінімуму для працездатних осіб.

Зауважте! У 2024 році цей показник сягає 3 028 гривень.

Якщо роботодавець не проводить своєчасну індексацію заробітної плати співробітників, він може бути притягнутий до відповідальності.

Такі штрафи накладаються, як правило, на директора, головного бухгалтера або ФОП,

– наголошує експертка.

Мова йде про штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, а також адміністративний штраф, який варіюється від 510 до 1 700 гривень. У разі повторного порушення протягом року штраф збільшується до 1 700 – 5 100 гривень. Це стосується:

неповнолітніх,

вагітних жінок,

батьків-одинаків,

батьків, які виховують дитину до 14 років,

батьків, які виховують дитину з інвалідністю.