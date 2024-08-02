Когда можно получить компенсацию за травму на работе

Россия регулярно обстреливает города, в результате чего разрушениям подвергаются предприятия, а сотрудники получают травмы и ранения.

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Во время полномасштабной войны бывают случаи, когда в результате российского террора сотрудники получают травмы прямо на производстве. Поэтому законодательство предусматривает, что они могут получить компенсацию за полученные повреждения.

Как назначаются выплаты

Ежемесячные страховые выплаты пострадавшему назначаются со дня, когда медико-социальная экспертная комиссия установила степень утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания.

Обратите внимание! Законодательством также предусмотрено, что если дело касается страховых выплат и его рассматривают впервые по истечении трех лет со дня утраты потерпевшим трудоспособности из-за травмы на работе, то выплаты будут назначены со дня обращения в ПФУ.