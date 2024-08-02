Коли можна отримати компенсацію за травму на роботі

Росія регулярно обстрілює міста, внаслідок чого руйнувань зазнають підприємства, а співробітники отримують травми й поранення.

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Під час повномасштабної війни трапляються випадки, коли внаслідок російського терору співробітники отримують травми прямо на виробництві. Тож законодавство передбачає, що вони можуть отримати компенсацію за отримані ушкодження.

Як призначаються виплати

Щомісячні страхові виплати потерпілому призначаються з дня, коли медико-соціальна експертна комісія встановила ступінь втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на роботі або професійного захворювання.

Зауважте! Законодавством також передбачено, що якщо справа стосується страхових виплат і її розглядають вперше після закінчення трьох років від дня втрати потерпілим працездатності через травму на роботі, то виплати будуть призначені від дня звернення до ПФУ.