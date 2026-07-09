Кого сейчас больше всего ищут работодатели

Потребности рынка труда изменились, как и мнения украинцев о той или иной профессии. Об этом 24 Каналу рассказали в OLX Робота.

По данным платформы, в мае 2026 года самые популярные профессии, востребованные работодателями, следующие:

продавцы;

водители;

разнорабочие;

грузчики;

повара;

охранники;

строители;

продавцы-консультанты;

автомеханики.

Речь идет преимущественно о рабочих специальностях, где кадровый дефицит остается одним из самых острых. В то же время среди самых популярных специальностей, которые выбирают абитуриенты, остаются менеджмент, филология, психология, маркетинг, экономика, компьютерные науки и право.

Среди основных причин, почему люди не работают или работают лишь частично в ранее выбранной сфере: не нравится профессия (27%), смена интересов (25%), отсутствие вакансий (24%), низкие зарплаты по специальности (23%), отсутствие перспектив развития (15%). Среди прочего респонденты отмечали, что не могут устроиться на работу по специальности из-за отсутствия опыта (те, кто еще учится или недавно закончил обучение).

Соответственно, если бы у них была возможность поступить заново, 47% не выбрали бы ту же специальность, которую выбрали ранее.

Какие профессии украинцы выбрали бы сейчас

Если бы сегодня была возможность поступить в учебное заведение, респонденты чаще всего выбрали бы:

ИТ и компьютерные науки – 26%; Транспорт и логистику – 19%; Продажи и торговлю – 16%; Медицину и здравоохранение – 16%; Менеджмент и бизнес – 15%; Строительство и архитектура – 15%; Маркетинг, реклама и PR – 14%.

Также исследование показало, что лишь 27% украинцев работают по полученной специальности. Еще 18% работают в смежной сфере, а 37% вообще сменили профессию.

Что сегодня является самым важным при выборе профессии

Чаще всего украинцы называли следующие критерии:

собственные интересы – 70%;

будущий уровень зарплаты – 55%;

перспективы трудоустройства – 45%;

возможность карьерного роста – 42%;

стабильность профессии – 41%;

спрос на специалистов – 40%.

Таким образом, современный рынок труда быстро меняется, поэтому все больше украинцев пересматривают свой профессиональный выбор уже после окончания обучения.

К слову, на рынке труда в Украине сохраняется дисбаланс между количеством людей, ищущих работу, и спросом со стороны работодателей. Кандидатов становится все больше, тогда как компании гораздо сдержаннее открывают новые вакансии.

По данным Work.ua, количество опубликованных резюме выросло на 28%, тогда как количество вакансий от работодателей увеличилось лишь на 4%. Наибольший рост численности персонала зафиксирован в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, ИТ-сектор и строительство.