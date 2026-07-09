Кого сейчас больше всего ищут работодатели
Потребности рынка труда изменились, как и мнения украинцев о той или иной профессии. Об этом 24 Каналу рассказали в OLX Робота.
По данным платформы, в мае 2026 года самые популярные профессии, востребованные работодателями, следующие:
- продавцы;
- водители;
- разнорабочие;
- грузчики;
- повара;
- охранники;
- строители;
- продавцы-консультанты;
- автомеханики.
Речь идет преимущественно о рабочих специальностях, где кадровый дефицит остается одним из самых острых. В то же время среди самых популярных специальностей, которые выбирают абитуриенты, остаются менеджмент, филология, психология, маркетинг, экономика, компьютерные науки и право.
Среди основных причин, почему люди не работают или работают лишь частично в ранее выбранной сфере: не нравится профессия (27%), смена интересов (25%), отсутствие вакансий (24%), низкие зарплаты по специальности (23%), отсутствие перспектив развития (15%). Среди прочего респонденты отмечали, что не могут устроиться на работу по специальности из-за отсутствия опыта (те, кто еще учится или недавно закончил обучение).Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Соответственно, если бы у них была возможность поступить заново, 47% не выбрали бы ту же специальность, которую выбрали ранее.
Какие профессии украинцы выбрали бы сейчас
Если бы сегодня была возможность поступить в учебное заведение, респонденты чаще всего выбрали бы:
- ИТ и компьютерные науки – 26%;
- Транспорт и логистику – 19%;
- Продажи и торговлю – 16%;
- Медицину и здравоохранение – 16%;
- Менеджмент и бизнес – 15%;
- Строительство и архитектура – 15%;
- Маркетинг, реклама и PR – 14%.
Также исследование показало, что лишь 27% украинцев работают по полученной специальности. Еще 18% работают в смежной сфере, а 37% вообще сменили профессию.
Что сегодня является самым важным при выборе профессии
Чаще всего украинцы называли следующие критерии:
- собственные интересы – 70%;
- будущий уровень зарплаты – 55%;
- перспективы трудоустройства – 45%;
- возможность карьерного роста – 42%;
- стабильность профессии – 41%;
- спрос на специалистов – 40%.
Таким образом, современный рынок труда быстро меняется, поэтому все больше украинцев пересматривают свой профессиональный выбор уже после окончания обучения.
К слову, на рынке труда в Украине сохраняется дисбаланс между количеством людей, ищущих работу, и спросом со стороны работодателей. Кандидатов становится все больше, тогда как компании гораздо сдержаннее открывают новые вакансии.
По данным Work.ua, количество опубликованных резюме выросло на 28%, тогда как количество вакансий от работодателей увеличилось лишь на 4%. Наибольший рост численности персонала зафиксирован в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, ИТ-сектор и строительство.