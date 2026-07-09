Кого зараз найбільше шукають роботодавці

Потреби ринку праці змінилися, як і думки українців про ту чи іншу професію. Про це 24 Каналу розповіли в OLX Робота.

За даними платформи, у травні 2026 року найпопулярніші професії, які потрібні роботодавцям, такі:

продавці;

водії;

різноробочі;

вантажники;

кухарі;

охоронці;

будівельники;

продавці-консультанти;

автослюсари.

Переважно йдеться про робітничі спеціальності, де кадровий дефіцит залишається одним із найгостріших. Водночас серед найпопулярніших спеціальностей, які обирають абітурієнти, залишаються менеджмент, філологія, психологія, маркетинг, економіка, комп'ютерні науки та право.

З основних причин, чому не працюють або лише частково працюють в раніше обраній сфері: не подобається професія (27%), зміна інтересів (25%), відсутність вакансій (24%), низькі зарплати за фахом (23%), відсутність перспектив розвитку (15%). Серед іншого респонденти зазначали, що не можуть працевлаштуватися за спеціальністю через відсутність досвіду (ті, хто ще навчається або нещодавно закінчив навчання).

Відповідно, якби вони мали змогу вступити заново, 47% не обрали б ту саму спеціальність, яку вони обрали раніше.

Які професії українці обрали б зараз

Якби можливість вступати до закладу освіти була сьогодні, респонденти найчастіше обирали б:

ІТ та комп'ютерні науки – 26%; Транспорт і логістику – 19%; Продажі та торгівлю – 16%; Медицину й охорону здоров'я – 16%; Менеджмент і бізнес – 15%; Будівництво та архітектуру – 15%; Маркетинг, рекламу та PR – 14%.

Також дослідження показало, що лише 27% українців працюють за отриманою спеціальністю. Ще 18% працюють у суміжній сфері, а 37% взагалі змінили професію.

Що сьогодні найважливіше під час вибору професії

Найчастіше українці називали такі критерії:

власні інтереси – 70%;

майбутній рівень зарплати – 55%;

перспективи працевлаштування – 45%;

можливість кар'єрного розвитку – 42%;

стабільність професії – 41%;

попит на спеціалістів – 40%.

Отже, сучасний ринок праці швидко змінюється, тому дедалі більше українців переглядають свій професійний вибір уже після завершення навчання.

До слова, на ринку праці в Україні зберігається дисбаланс між кількістю людей, які шукають роботу, та попитом з боку роботодавців. Кандидатів стає дедалі більше, тоді як компанії значно стриманіше відкривають нові вакансії.

За даними Work.ua, кількість опублікованих резюме зросла на 28%, тоді як кількість вакансій від роботодавців збільшилася лише на 4%. Найбільше збільшення чисельності персоналу зафіксували у таких сферах, як обробна промисловість, ІТ-сектор та будівництво.