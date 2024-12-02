Кто получит средства за трудоустройство ВПЛ

Согласно закону "О введении военного положения в Украине", работодатели могут получать компенсацию за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Однако не все работодатели имеют право на эти выплаты. В частности, бюджетные учреждения, за исключением поставщиков социальных услуг и фондов общеобязательного государственного соцстрахования, не будут получать компенсаций.

Обратите внимание! Выплаты предоставляются за каждого правильно оформленного работника по условиям трудового договора (срочного или бессрочного), гиг-контракта или совместительства.

Как получить компенсацию

Для того, чтобы государство начало начислять компенсацию за трудоустройство ВПЛ, работодатели должны выполнить несколько условий:

Быть на учете как плательщики ЕСВ. Зарплата работника за месяц должна быть не меньше минимальной. Подать налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год. ВПЛ можно трудоустроить по этим условиям только один раз. Обратиться за компенсацией не ранее чем через пять календарных дней после оформления ВПЛ.

Также компенсация может выплачиваться не более двух месяцев с момента трудоустройства лица.

О каких суммах идет речь

В 2024 году государство предоставляет компенсацию в размере 8 тысяч гривен за каждое трудоустроенное внутренне перемещенное лицо. Эти средства можно использовать на оплату труда ВПЛ. Срок предоставления компенсации не превышает пяти дней.

Однако работодатель может быть обязан вернуть средства за трудоустройство ВПЛ в следующих случаях: