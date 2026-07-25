Кто может воспользоваться льготой по уплате налогов

Право на освобождение от уплаты налогов сохраняется даже в случае получения дохода от предпринимательской деятельности или наличия наемных работников, пишет ГНС.

Налоговые льготы предусмотрены для:

физических лиц-предпринимателей;

лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Обязательное условие – статус ФЛП или самозанятого лица должен быть оформлен еще до мобилизации или заключения контракта.

От каких налогов освобождают

На весь период военной службы, но не ранее 24 февраля 2022 года, предприниматели освобождаются от обязанности:

уплачивать за себя налог на доходы физических лиц;

уплачивать единый налог;

уплачивать военный сбор;

уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ);

начислять эти платежи;

подавать налоговую отчетность по что-то.

В ГНС отмечают, что эти льготы действуют независимо от того, имеет ли предприниматель наемных работников или продолжает получать доход во время прохождения военной службы. Освобождение от налоговых обязательств действует до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация.

Как оформить налоговую льготу

Для получения освобождения необходимо обратиться в налоговый орган по месту налоговой регистрации и подать копию военного билета или другого документа, подтверждающего мобилизацию. Если информация о службе отсутствует в налоговых органах, требуется копия контракта на прохождение военной службы.

Что еще может не платить ЕСВ в 2026 году

Уплата единого социального взноса в Украине обязательна, поскольку именно эти средства обеспечивают начисление страхового взноса. Однако некоторые ФЛП могут не платить ЕСВ.

Не уплачивать взнос могут предприниматели из числа ФЛП, относящиеся к льготным категориям. Это предприниматели, за которых уже платит работодатель, ФЛП-пенсионеры и люди с инвалидностью, а также ФЛП с оккупированных территорий.