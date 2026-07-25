Хто може скористатися пільгою на сплату податків

Право на звільнення від сплати податків зберігається навіть у разі отримання доходу від підприємницької діяльності або наявності найманих працівників, пише ДПС.

Податкові послаблення передбачені для:

фізичних осіб-підприємців;

осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Обов'язкова умова – статус ФОПа або самозайнятої особи має бути оформлений ще до мобілізації або укладення контракту.

Від яких податків звільняють

На весь період військової служби, але не раніше 24 лютого 2022 року, підприємці звільняються від обов'язку:

сплачувати за себе податок на доходи фізичних осіб;

сплачувати єдиний податок;

сплачувати військовий збір;

сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

нараховувати ці платежі;

подавати податкову звітність щодо зазначених податків і зборів.

У ДПС наголошують, що ці пільги діють незалежно від того, чи має підприємець найманих працівників або продовжує отримувати дохід під час проходження військової служби. Звільнення від податкових зобов'язань діє до останнього дня місяця, у якому відбулася демобілізація.

Як оформити податкову пільгу

Для отримання звільнення потрібно звернутися до податкового органу за місцем податкової реєстрації та подати копію військового квитка або іншого документа, що підтверджує мобілізацію. Якщо інформація про службу відсутня у податкових органах, потрібна копія контракту на проходження військової служби.

Хто ще може не сплачувати ЄСВ у 2026 році

Сплата єдиного соціального внеску в Україні обов'язкова, оскільки саме ці кошти забезпечують нарахування страхового внеску. Однак деякі ФОП можуть не платити ЄСВ.

Не сплачувати внесок можуть підприємці з числа ФОПів, які належать до пільгових категорій. Це підприємці, за яких вже платить роботодавець, ФОП-пенсіонери та люди з інвалідністю, ФОПи з окупованих територій.