Мировые гиганты продолжают работать над прекращением сотрудничества с российскими оккупантами. На этот раз россияне останутся без самого популярного в мире приложения для свиданий.

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Когда Tinder покинет Россию

Компания Match Group, владеющая приложением Tinder, опубликовала годовой отчет, в котором говорится и о выходе с российского рынка. По мнению специалистов компании, полный выход из России должен произойти не позднее 30 июня.

Самое популярное приложение для знакомств идет из России​ / Фото Pexels

В отчете говорится, что решение компании обосновано соблюдением прав человека. Поскольку Россия очень далека от понятных цивилизованному миру правил, дальнейшую деятельность на ее территории Match Group считает невозможной.

Ранее стало известно, что компания Wildberries раздевает работников из России в начале и конце смены для того, чтобы убедиться, что они ничего не украли.