Світові гіганти продовжують працювати над припиненням співпраці з російськими окупантами. Цього разу росіяни залишаться без найпопулярнішого у світі застосунку для побачень.

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Коли Tinder покине Росію

Компанія Match Group, яка володіє застосунком Tinder, опублікувала річний звіт, в якому йдеться і про вихід з російського ринку. На думку фахівців компанії, повний вихід з Росії повинен статися не пізніше 30 червня.

Найпопулярніший застосунок для знайомств йде з Росії / Фото Pexels

У звіті йдеться про те, що рішення компанії обґрунтоване дотриманням прав людини. Оскільки Росія дуже далека від зрозумілих для цивілізованого світу правил, подальшу діяльність на її території Match Group вважає неможливою.

Раніше стало відомо, що компанія Wildberries роздягає працівників із Росії на початку та в кінці зміни для того, аби переконатися, що вони нічого не вкрали.