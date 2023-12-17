Часть бизнеса верит в завершение войны
Американская торговая палата в Украине провела опрос среди компаний-членов относительно того, каковы их ожидания о завершении войны. 40% опрошенных бизнесов считают, что война может завершиться в 2025 году.
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Опрос проводился в первой половине декабря. В исследовании приняли участие руководители и топменеджеры 108 компаний, являющихся членами палаты.
У респондентов спросили, когда, по их мнению, война России против Украины может завершиться. Результаты опроса выглядят следующим образом:
- 40% – 2025 год;
- 24% – 2024 год;
- 17% – через 5 лет;
- 19% – варианты "трудно ответить", "зависит от поддержки", "2026-27 годы", через 5 – 10 лет.
Напомним, USAID увеличивает поддержку украинского бизнеса в три раза, размер грантовой программы теперь составляет 11 миллионов долларов.