Часть бизнеса верит в завершение войны

Американская торговая палата в Украине провела опрос среди компаний-членов относительно того, каковы их ожидания о завершении войны. 40% опрошенных бизнесов считают, что война может завершиться в 2025 году.

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Опрос проводился в первой половине декабря. В исследовании приняли участие руководители и топменеджеры 108 компаний, являющихся членами палаты.

У респондентов спросили, когда, по их мнению, война России против Украины может завершиться. Результаты опроса выглядят следующим образом:

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40% – 2025 год;

24% – 2024 год;

17% – через 5 лет;

19% – варианты "трудно ответить", "зависит от поддержки", "2026-27 годы", через 5 – 10 лет.

Напомним, USAID увеличивает поддержку украинского бизнеса в три раза, размер грантовой программы теперь составляет 11 миллионов долларов.