Частина бізнесу вірить у завершення війни
Американська торговельна палата в Україні провела опитування серед компаній-членів щодо того, якими є їхні очікування про завершення війни. 40% опитаних бізнесів вважають, що війна може завершитися у 2025 році.
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Опитування проводили у першій половині грудня. У дослідженні взяли участь керівники та топменеджери 108 компаній, які є членами палати.
В респондентів запитали про те, коли, на їхню думку, війна Росії проти України може завершитися. Результати опитування виглядають таким чином:
- 40% – 2025 рік;
- 24% – 2024 рік;
- 17% – через 5 років;
- 19% – варіанти "вадко відповісти", "залежить від підтримки", "2026-27 роки", через 5 – 10 років.
Нагадаємо, USAID збільшує підтримку українського бізнесу втричі, розмір грантової програми тепер складає 11 мільйонів доларів.