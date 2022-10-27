Среди них – известные бренды одежды, авиакомпании и автопроизводители. Всего, по данным Leave-Russia, таких компаний осталось 1192.

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Технологические компании

Не прекратили деятельность в России корейские производители автомобилей Hundai и KIA, китайские компании Cherry и Geely, японская Mitsubishi. Продает также свои автомобили в России компания Илона Маска Tesla, кроме того, она закупает российский алюминий для своих нужд.

До сих пор летают в страну-агрессор самолеты авиалиний Air China, Egyptair, Emirates Airlines, Turkish Airlines и Air Serbia. В начале сентября авиакомпания Air Moldova объявила о возобновлении рейсов в Россию, однако молдавское правительство запретило полеты в Москву, ссылаясь на директивы ICAO и EASA.

Больше всего осталось производителей технологических продуктов из Китая. Продолжила работать компания BKK Electronics, производящая смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo. Они сейчас занимают 61% российского рынка смартфонов по объему продаж по состоянию на май 2022 года. Всего на российском рынке осталось 60 производителей электроники, некоторые из них планируют открывать новые мощности в России.

Не ушла с рынка и украинская компания AirSlate – стартап по автоматизации рабочих процессов, который в 2021 году привлечет многомиллионные инвестиции из США.



Магазин Xiaomi в России

Военная промышленность

Японский промышленный концерн Kawasaki, до сих пор имеющий мощности в России, производит широкий ассортимент товаров – в том числе двигатели и детали для самолетов. Израильская компания Plasan разрабатывает, производит и собирает индивидуальные системы бронирования транспортных средств и шасси, а также комплекты дополнительной защиты для легких военных тактических грузовиков и БТР, вертолетные самолеты и коммерческие автомобили. В 2021 году Plasan получала доходы в России, а после начала войны не делала заявлений о выходе с рынка.



Не собирается выходить с российского рынка швейцарская компания Dormakaba, которая участвует в программах министерств обороны нескольких государств. Она разрабатывает решения для сейфов, входных замков и систем защиты. Технологии для идентификации личности предлагает французская компания Idemia, также не делавшая официальных заявлений по выходу с российского рынка.



Компания Plasan разработала военный бронированный автомобиль / Фото Plasan

Нефтегазовая промышленность

Десятки мировых энергетических компаний продолжают сотрудничать с Россией. Больше всего в этой сфере осталось компаний из Японии, Индии, США и Франции, занимающихся закупками и добычей российского ископаемого топлива. Японская Hiroshima Gas заключила контракт с новым оператором проект по производству российского сжиженного природного газа "Сахалин-2".

"Газпром экспорт" и турецкий BOTAS подписали контракт на поставку природного газа для BOTAS с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Контракт предусматривает поставку до 5,75 миллиардов кубометров газа через газопровод "Турецкий поток" ежегодно в течение четырех лет. BOTAS заявил, что контракт будет исполнен, несмотря на войну в Украине.

Швейцарская компания по майнингу биткоинов BitRiver сотрудничает с третьим по величине производителем нефти в России "Газпромнефть" для создания майнинговых операций на нефтяных месторождениях.

Бренды одежды

Продают одежду россиянам Benetton, LC Waikiki, Lacoste, Jack Wolfskin, Diesel, Giorgio Armani, Guess, Fendi и Gucci. Бренд одежды Colin's до сих пор предлагает свои товары на российском рынке онлайн.

Напомним, ранее мы сообщали, что магазины Zara, Bershka и других брендов одежды снова откроются в России, но под новым именем.

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