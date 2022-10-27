Серед них – відомі бренди одягу, авіакомпанії та автовиробники. Всього, за даними Leave-Russia, таких компаній залишилося 1192.

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Технологічні компанії

Не припинили діяльність в Росії корейські виробники автомобілів Hundai та KIA, китайські компанії Cherry та Geely, японська Mitsubishi. Продає також свої автомобілі в Росії компанія Ілона Маска Tesla, окрім того, вона закупає російський алюміній для своїх потреб.

Досі літають до країни-агресорки літаки авіаліній Air China, Egyptair, Emirates Airlines, Turkish Airlines та Air Serbia. На початку вересня авіакомпанія Air Moldova оголосила про відновлення рейсів до Росії, проте молдовський уряд заборонив польоти до Москви, посилаючись на директиви ICAO та EASA.

Найбільше залишилось виробників технологічних продуктів з Китаю. Продовжила працювати компанія BKK Electronics, яка виробляє смартфони Xiaomi, Realme, Honor та Oppo. Вони тепер займають 61% російського ринку смартфонів за обсягом продажів станом на травень 2022 року. Всього на російському ринку залишились 60 виробників електроніки, деякі з них планують відкривати нові потужності в Росії.

Не пішла з ринку і українська компанія AirSlate – стартап з автоматизації робочих процесів, що у 2021 році році залучить багатомільйонні інвестиції з США.



Магазин Xiaomi в Росії

Військова промисловість

Японський промисловий концерн Kawasaki, який досі має потужності в Росії, виробляє широкий асортимент товарів – у тому числі двигуни та деталі для літаків. Ізраїльська компанія Plasan, розробляє, виробляє та збирає індивідуальні системи бронювання транспортних засобів та шасі, а також комплекти додаткового захисту для легких військових тактичних вантажівок та БТР, гвинтокрилі літаки та комерційні автомобілі. У 2021 році Plasan отримувала доходи в Росії, а після початку війни не робила заяв про вихід з ринку.



Не збирається виходити з російського ринку швейцарська безпекова компанія Dormakaba, яка бере участь у програмах міністерств оборони декількох держав. Вона розробляє рішення для сейфів, вхідних замків та систем захисту. Технології для ідентифікації особистості пропонує французька компанія Idemia, яка також не робила офіційних заяв щодо виходу з російського ринку.



Компанія Plasan розробила воєнний броньований автомобіль / Фото Plasan

Нафтогазова промисловість

Десятки світових енергетичних компаній продовжують співпрацю з Росією. Найбільше у цій сфері залишилося компаній з Японії, Індії, США та Франції, які займаються закупівлями та видобутком російського викопного палива. Японська Hiroshima Gas уклала контракт з новим оператором проєкт з виробництва російського скрапленого природного газу "Сахалін-2".

«Газпром експорт» і турецький BOTAS підписали контракт на постачання природного газу для BOTAS з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2025 року. Контракт передбачає постачання до 5,75 мільярдів кубометрів газу через газопровід «Турецький потік» щорічно протягом чотирьох років. BOTAS заявив, що контракт буде виконано, незважаючи на війну в Україні.

Швейцарська компанія з майнінгу біткойнів BitRiver співпрацює з третім за величиною виробником нафти в Росії «Газпромнефть» для створення майнінгових операцій на нафтових родовищах.

Бренди одягу

Продають одяг росіянам Benetton, LC Waikiki, Lacoste, Jack Wolfskin, Diesel, Giorgio Armani, Guess, Fendi та Gucci. Бренд одягу Colin's досі пропонує свої товари на російському ринку онлайн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що магазини Zara, Bershka та інших брендів одягу знову відкриються у Росії, але під новим ім'ям.

Які бренди будують бізнес на крові / Інфографіка 24 каналу