Лакомый объект в столице выставят на приватизацию

Основную долю в одном из крупнейших ТРЦ Киева Ocean Plaza собираются выставить на аукцион. Как сообщил глава Фонда госимущества уже создает аукционную комиссию, которая объявит условия конкурса и стартовую цену лота.

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Сейчас владельцем главной доли ТРЦ является "Инвестиционный союз Лыбидь". Компания должна передать документы о финансово-имущественном состоянии объекта, чтобы потенциальные инвесторы могли оценить текущее состояние дел и возможную выгоду. Отчетность за прошлый год должна быть сформирована до конца февраля.

Глава Фонда госимущества сообщил, что продажа доли Ocean Plaza пройдет в рамках "большой приватизации". Последний раз она проходила еще в 2021 году.

"Большая приватизация" – объекты стоимостью более 250 миллионов гривен. "Малая приватизация" – объекты стоимостью до 250 миллионов гривен.

Сейчас в списке крупных объектов на приватизацию есть 17 позиций. "Инвестиционному союзу Лыбидь" принадлежит 66,65% уставного капитала ТРЦ Ocean Plaza. Именно эта часть актива была конфисковна у российских олигархов Ротенбергов. Кстати, те остались должны Украине 500 миллионов гривен налогов.

33,5% ТРЦ принадлежит компании "Ланита Инвест" Андрея Иванова. Вместе с тем главным претендентом на покупку доли Ocean Plaza является не он, а Вагиф Алиев, который рядом строит ТРЦ Ocean Mall и может получить в собственность единый комплекс.