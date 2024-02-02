Ласий об'єкт у столиці виставлять на приватизацію

Основну частку в одному з найбільших ТРЦ Києва Ocean Plaza збираються виставити на аукціон. Як повідомив очільник Фонду держмайна вже створює аукціонну комісію, яка оголосить умови конкурсу та стартову ціну лота.

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Зараз власником головної частки ТРЦ є "Інвестиційний союз Либідь". Компанія повинна передати документи про фінансово-майновий стан об'єкта, аби потенційні інвестори могли оцінити поточний стан справ та можливу вигоду. Звітність за минулий рік повинна бути сформована до кінця лютого.

Очільник Фонду держмайна повідомив, що продаж частки Ocean Plaza пройде у рамках "великої приватизації". Востаннє вона проходила ще в 2021 році.

"Велика приватизація" – об'єкти вартістю понад 250 мільйонів гривень. "Мала приватизація" – об'єкти вартістю до 250 мільйонів гривень.

Наразі у списку великих об'єктів на приватизацію є 17 позицій. "Інвестиційному союзу Либідь" належить 66,65% статутного капіталу ТРЦ Ocean Plaza. Саме ця частина активу була конфісковна у російських олігархів Ротенбергів. До речі, ті залишилися винні Україні 500 мільйонів гривень податків.

33,5% ТРЦ належить компанії "Ланіта Інвест" Андрія Іванова. Разом з тим головним претендентом на купівлю частки Ocean Plaza є не він, а Вагіф Алієв, який поруч будує ТРЦ Ocean Mall і може отримати у власність єдиний комплекс.