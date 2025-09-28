Что известно о бизнесе семьи Фальц-Фейны?

София Кнауф родилась в 1835 году в Екатеринославе (ныне Днепр) в семье немецких колонистов, а в 1863 году вышла замуж за Эдуарда Фальц-Фейна, который был богатым землевладельцем в Херсонской губернии, передает 24 Канал со ссылкой на проект "Краеведение Таврии" Херсонской областной универсальной научной библиотеки имени Олеся Гончара.

Читайте также Люксовые вещи из Labubu: стратегия на миллионы или опасность для известных брендов

Фальц-Фейны владели прибыльным бизнесом, который был связан с переработкой шерсти. В их распоряжении было тысячи овечьих отак.

Интересно, что на сайте Калачанской территориальной общины Херсонской области говорится о том, что природные условия Таврии были благоприятными для животноводства.

Толчком для развития бизнеса Фальц-Фейнов стала еще и Крымская война в 1853 – 1856 годах, ведь конный завод семьи стал поставлять лошадей для войска, а мощности по обработке шерсти – ткани для униформы.

В начале 1880-х годов отары Фальц-Фейнов стали самыми многочисленными в регионов. Семья даже выращивала верблюдов.

Интересно! Семья владела немалым количеством имений: Хорлы, Дофино, Преображенка на берегу Черного моря, десятки имений на Крымском полуострове, в Беловежской пуще, на Немане. Кроме того, Фальц-Фейны имели дома в Одессе, Москве, Херсоне, Германии и Франции.

Как София стала управлять бизнесом?

Бизнес-лидером Фальц-Фейнов София стала не сразу. Дело в том, что после того, как брак супругов продлился 2 десятилетия, Эдуард умирает.

В 1884 году София выходит во второй раз замуж за брата Эдуарда – Густава Фальц-Фейна, но их брак продлился не долго.

В 1890 году София Фальц-Фейн становится единоличной владелицей семейного бизнеса, однако в начале доверять невестке управление семейным предприятием никто не хотел.

Впрочем через характер и решительность Софии, которая имела стратегическое мышление и понимание, что такое бизнес, семейное дело начало не приходить в упадок, а наоборот расти.

Например, София смогла переформировать бизнес и сделать его известным не только благодаря овцеводству, а благодаря зерну и изготовлению консервов – мясных и рыбных.

Известный порт Херсонщины – Хорлы

София Фальц-Фейн также построила собственный порт – Хорлы, в гавани которого в 1903 году стояло уже 6 пароходов.

Когда зимой были сильные морозы, то в пристанях Одессы, Херсона и Николаева иностранные корабли надолго замирали. А вот в глубине Каркинитского залива была теплая бухта, где торговая жизнь продолжалась.

Поэтому, порт Хорлы круглогодично принимал корабли из Австрии, Германии, Греции и Италии. Вывозилось морем пшеница, мясо птицы, устрицы и другая морская продукция, консервы, на которых стояла торговая марка Софии Фальц-Фейн "Золотая рыбка на велосипеде".

Также в водах порта стояли личные пассажирские корабли "Лидия", "Скифия", "София" и торговые корабли.

Обратите внимание! Один из сыновей Софии Фальц-Фейн стал основателем биосферного заповедника "Аскания-Нова".

Какие семьи Украины построили империи бизнеса?