Що відомо про бізнес сім'ї Фальц-Фейни?

Софія Кнауф народилася у 1835 році в Катеринославі (нині Дніпро) у сім'ї німецьких колоністів, а у 1863 році вийшла заміж за Едуарда Фальц-Фейна, який був багатим землевласником у Херсонській губернії, передає 24 Канал з посиланням на проєкт "Краєзнавство Таврії" Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара.

Фальц-Фейни володіли прибутковим бізнесом, який був пов'язаний з переробки вовни. У їхньому розпорядженні було тисячі овечих отак.

Цікаво, що на сайті Калачанської територіальної громади Херсонської області йдеться про те, що природні умови Таврії були сприятливими для тваринництва.

Поштовхом для розвитку бізнесу Фальц-Фейнів стала ще й Кримська війна у 1853 – 1856 роках, адже кінний завод сім'ї став постачати коней для війська, а потужності з обробки вовни – тканини для уніформи.

На початку 1880-х років отари Фальц-Фейнів стали найчисленнішими в регіонів. Родина навіть вирощувала верблюдів.

Цікаво! Сім'я володіла чималою кількістю маєтків: Хорли, Дофіно, Преображенка на березі Чорного моря, десятки маєтків на Кримському півострові, в Біловезькій пущі, на Немані. Крім того, Фальц-Фейни мали будинки в Одесі, Москві, Херсоні, Німеччині та Франції.

Як Софія стала керувати бізнесом?

Бізнес-лідеркою Фальц-Фейнів Софія стала не одразу. Річ у тім, що після того, як шлюб подружжя протривав 2 десятиліття, Едуард помирає.

У 1884 році Софія виходить вдруге заміж за брата Едуарда – Густава Фальц-Фейна, але їхній шлюб протривав не довго.

У 1890 році Софія Фальц-Фейн стає одноосібною власницею сімейного бізнесу, однак на початку довіряти невістці управління сімейним підприємством ніхто не хотів.

Втім через характер та рішучість Софії, яка мала стратегічне мислення та розуміння, що таке бізнес, родинна справа почала не занепадати, а навпаки зростати.

Наприклад, Софія змогла переформувати бізнес та зробити його відомим не лише завдяки вівчарству, а завдяки зерну та виготовленню консервів – м'ясних та рибних.

Відомий порт Херсонщини – Хорли

Софія Фальц-Фейн також побудувала власний порт – Хорли, у гавані якого у 1903 році стояло вже 6 пароплавів.

Коли взимку були сильні морози, то у пристанях Одеси, Херсона та Миколаєва іноземні кораблі надовго завмирали. А от у глибині Каркінітської затоки була тепла бухта, де торговельне життя продовжувалося.

Відтак, порт Хорли цілорічно приймав кораблі з Австрії, Німеччини, Греції та Італії. Вивозилося морем пшениця, м'ясо птиці, устриці та інша морська продукція, консерви, на яких стояла торгова марка Софії Фальц-Фейн "Золота рибка на велосипеді".

Також у водах порту стояли особисті пасажирські кораблі "Лідія", "Скіфія", "Софія" та торговельні кораблі.

Зверніть увагу! Один із синів Софії Фальц-Фейн став засновником біосферного заповідника "Асканія-Нова".

