Верхушка кулича снова в "Сильпо": что известно?

Сеть супермаркетов "Сильпо" получила патент верхушку кулича, сообщили 24 Каналу в компании.

С 30 марта верхушки снова появились в продаже в супермаркетах "Сильпо" и на сайте silpo.ua. Кроме классических верхушек, на полках есть новая экзотическая версия – "Верхушка радости с манго".

Чтобы ее испечь, в тесто добавили манговое пюре и апельсиновые цукаты, сверху полили сладкой помадкой, притрусили сублимированной клубникой и фисташкой,

– рассказали в Сильпо.

Новая верхушка кулича / фото предоставлено "Сильпо"

Когда украинцы празднуют Пасху 2026 года?

В 2026 году большинство украинцев будет праздновать Пасху 12 апреля. Именно на эту дату приходится Воскресение Христово для верующих Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви. В то же время христиане западного обряда, в частности римо-католики и протестанты, будут отмечать этот великий праздник на неделю раньше – 5 апреля.

Такая разница в датах возникает из-за разных подходов к вычислению дня праздника. В сентябре 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский церковный календарь, поэтому это изменение коснулось только "неподвижных" праздников, которые имеют постоянную дату, например, Рождество или Крещение.

В то же время правила расчета Пасхи остались старыми. Это было сделано для того, чтобы сохранить единство с другими православными церквями мира, отмечает сайт "Украинские традиции".

Заметьте! В целом дата Пасхи ежегодно меняется и зависит от лунного и солнечного циклов. Так, Воскресение Христово всегда наступает в первое воскресенье после первого полнолуния, которое следует за днем весеннего равноденствия.

