Верхівка паски знову в "Сільпо": що відомо?

Мережа супермаркетів "Сільпо" отримала патент верхівку паски, повідомили 24 Каналу в компанії.

З 30 березня верхівки знову з’явилися у продажу в супермаркетах "Сільпо" та на сайті silpo.ua. Крім класичних верхівок, на полицях є нова екзотична версія – "Верхівка радості з манго".

Щоб її спекти, до тіста додали мангове пюре та апельсинові цукати, зверху полили солодкою помадкою, притрусили сублімованою полуницею і фісташкою,

– розповіли у Сільпо.

Нова верхівка паски / фото надане "Сільпо"

Коли українці святкують Великдень 2026?

У 2026 році більшість українців святкуватиме Великдень 12 квітня. Саме на цю дату припадає Воскресіння Христове для вірян Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви. Водночас християни західного обряду, зокрема римо-католики та протестанти, відзначатимуть це велике свято на тиждень раніше – 5 квітня.

Така різниця у датах виникає через різні підходи до обчислення дня свята. У вересні 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський церковний календар, тому ця зміна торкнулася лише "нерухомих" свят, які мають постійну дату, наприклад, Різдво чи Водохреще.

Водночас правила розрахунку Великодня залишилися старими. Це було зроблено для того, щоб зберегти єдність з іншими православними церквами світу, зауважує сайт "Українські традиції".

Зауважте! Загалом дата Великодня щорічно змінюється і залежить від місячного та сонячного циклів. Так, Воскресіння Христове завжди настає в першу неділю після першої повні, яка слідує за днем ​​весняного рівнодення.

Новини "Сільпо"