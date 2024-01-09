Журналисты против искусственного интеллекта

Писатели Николас Басбанес и Николас Гейдж, ранее работавшие журналистами, обратились с иском в федеральный суд Манхэттена. Ответчиками по делу должны стать создатель ChatGPT OpenAI и главный спонсор компании Microsoft.

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По мнению Басбанеса и Гейджа, компании неправомерно использовали их контент для обучения искусственному интеллекту. В частности, для работы над языковой моделью GPT использовали несколько книг.

Следовательно, количество истцов на OpenAI и Microsoft выросло. Ранее претензии за нарушение авторских прав к компаниям имели комик Сара Сильверман, автор "Игры престолов" Джордж Р.Р. Мартин, New York Times и многие другие.

Интересно! Адвокат Майкл Рихтер, представляющий интересы Басбанеса и Гейджа, убежден, что технологические гиганты не могут строить новую индустрию на миллиарды долларов на труды других, не платя никакой компенсации.

Ранее стало известно, что OpenAI заключает с медиа и издательствами соглашения на миллионы долларов, чтобы получить право использовать их контент для обучения искусственному интеллекту.